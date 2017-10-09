В убийстве Вороненкова обвинили бывшего мужа Максаковой: что о нем известно

Генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По версии следствия, заказчиком преступления был Владимир Тюрин, бывший гражданский муж вдовы Вороненкова Марии Максаковой. В Киеве его называют криминальным авторитетом, "подконтрольным ФСБ".

"Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, стал подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой", — заявил Луценко в понедельник на брифинге в Киеве, который транслировало издание "Зеркало недели".

По словам генпрокурора, следствие установило, что убийство бывшего российского парламентария 23 марта 2017 года совершил Павел Паршов по предварительному сговору с четырьмя гражданами Украины: Юрием Василенко, Александром Лосем, Ярославом Левенцем и Ярославом Тарасенко.

"Непосредственно исполнитель Паршов был застрелен во время совершения преступления, — напомнил Луценко, — Лось и Тарасенко задержаны, Василенко и Левенец — в розыске".

Генпрокурор также напомнил, что Вороненков, переехав в Киев в декабре 2016 года, дал украинским следователям показания о присутствии российских войск на территории Украины и по уголовному делу о государственной измене, возбужденному против бывшего президента страны Виктора Януковича (Москва категорически отрицает причастность своих военнослужащих к событиям на востоке Украины).

Эти показания "привели к обеспокоенности высших кругов Кремля и по точно установленной версии следствия руководство ФСБ совместно с руководителями криминального мира России подготовили действия по убийству или устранению, с их точки зрения, чрезвычайно ценного свидетеля", цитирует Луценко Интерфакс-Украина.

Сколько заплатил Тюрин украинским исполнителям убийства, следователям генеральной прокуратуры Украины установить на данный момент не удалось.

При этом украинские следователи пришли к выводу, что Тюрин имел и личный мотив для убийства. На протяжении восьми лет он был гражданским мужем Максаковой, которая после расставания с ним вышла замуж за Вороненкова.

Луценко добавил, что дело об убийстве бывшего депутата российского парламента прокуратура передала в суд. В Россию будет направлен запрос об экстрадиции Тюрина. Уголовный кодекс России при этом запрещает выдачу "граждан Российской Федерации, совершивших преступление на территории иностранного государства".

Адвокат Тюрина Сергей Беляк заявил, что его клиент не имеет отношения к преступлению. "Убийство Вороненкова — это дело рук украинских националистов, которые надеялись, что потом украинские власти используют его для новых обвинений России", — сказал он Интерфаксу.

По словам адвоката, Тюрин не имел никаких дел или споров с Вороненковым и не препятствовал его отношениям со своей бывшей гражданской женой. "Подконтрольность Тюрина ФСБ" Беляк назвал бредом, передает агентство.

В свою очередь, еще один объявленный Россией в розыск экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказал об отношении к версии прокуратуры Максаковой: "Маша считала ее невероятной, потому что она с ним регулярно общается, он отец двух ее детей, эти дети живут с ним. И для нее эти выводы — это шок и личная трагедия".

Чем известен Владимир Тюрин

О возможной причастности Тюрина к убийству Дениса Вороненкова СМИ начали писать сразу после того, как бывший депутат был застрелен в центре Киева 23 марта 2017 года.

Тюрина российские СМИ называют "вором в законе" и криминальным авторитетом, который входил в ближайшее окружение Аслана Усояна ("Деда Хасана"), убитого в Москве в 2013 году. В 1990-х годах Тюрин возглавлял так называемую братскую ОПГ.

Российские правоохранительные органы последний раз задерживали Тюрина в ноябре 2010 года по запросу испанских властей, которые обвиняют его в создании преступного сообщества и отмывании денег.

В феврале 2012 года адвокатам Тюрина удалось доказать, что российское гражданство было получено им законно, после чего генпрокуратура России отказалась выдать Тюрина Испании.

В конце августа 2017 года Марию Максакову в Киеве навестил российский телеведущий Андрей Малахов, который записал с ней большое интервью для своей новой программы на телеканале "Россия-1".

В интервью Малахову Максакова рассказала, что сожалеет о своих прежних отношениях с Тюриным. "Он был совершенно теневым человеком и изолировал меня от всех близких, подруг, — рассказывала она. — А когда я все поняла, то была уже беременна. Вот и все. О том, чтобы с ним расписаться, я даже не думала. Он мне никто".

При этом супруга убитого Вороненкова исключила, что Тюрин мог пойти на убийство из-за личной обиды. По словам Максаковой, с момента ее расставания с Тюриным "прошло восемь лет", а когда она решила выйти замуж за Вороненкова, то Тюрин сам связался с ней и "благословил" новый брак.

Кем был убитый Вороненков

Бывший депутат от КПРФ, уехавший на Украину в прошлом году, давал показания по делу Януковича и критиковал власти России. Уже в день убийства генпрокурор Луценко заявил, что рассматривается версия, связанная с дачей показаний по делу экс-президента.

Президент Украины Петр Порошенко в тот же день заявил, что "коварное убийство в центре Киева Дениса Вороненкова — это акт государственного терроризма со стороны России".

Российские политики, в свою очередь, допускали как политическую провокацию против Москвы со стороны Киева, так и бытовую версию убийства. МИД России заявлял, что заявления Порошенко о "российском следе" в убийстве Вороненкова говорят о том, что расследование этого преступления не может быть объективным.

Вороненков окончил военный университет министерства обороны России, с 1995 года проходил службу на различных должностях в органах военной прокуратуры.

В 2000 году впервые попал в российский парламент, став референтом аппарата фракции "Единство" и вскоре был задержан при получении взятки в размере 10 тыс. долларов от предпринимателя Евгения Тростенцова. В июле того же года дело было закрыто.

В качестве версий убийства украинская прокуратура в числе прочего рассматривала его причастность к расследованию дела о контрабанде мебели в Россию. Вороненков участвовал в расследовании громкого уголовного дела "Трех китов". По информации "Новой газеты", в 2005 году он стал штатным негласным сотрудником ныне упраздненной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН).

ФСКН занималась оперативным сопровождением дела "Трех китов" и "разрабатывала" многих высокопоставленных сотрудников ФСБ. В результате противостояния спецслужб глава ФСКН Виктор Черкесов покинул свой пост, а несколько оперативников ведомства, расследовавших дело "Трех китов", были арестованы.

В 2011 году Вороненков был избран в Госдуму от КПРФ под вторым номером в региональной группе №50, Нижегородская область. Входил во фракцию КПРФ, думский комитет по безопасности и противодействию коррупции.

В 2015 году Вороненков женился на оперной певице и депутате от "Единой России" Марии Максаковой. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин пел на их свадьбе.

КПРФ отмежевалась от своего бывшего депутата после того, как тот уехал на Украину. После его убийства лидер компартии Геннадий Зюганов выдвинул версию о том, что "эту диверсию могла продумать СБУ [Служба безопасности Украины] под руководством ЦРУ".