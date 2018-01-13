13.01.2018, 19:20

В Тунисе заявили о нормальной обстановке в стране после беспорядков

 (2)
Интерфакс
EST
Tuneesia
TuneesiaFoto: ZOUBEIR SOUISSI, REUTERS

В ходе протестов были сожжены здания нескольких государственных учреждений, из-за чего в несколько городов страны были введены войска. Протестующие также забрасывали полицейских камнями, петардами и бутылками с зажигательной смесью, поджигали автомобили и громили витрины магазинов.

Для разгона толпы пришлось применять слезоточивый газ.

По последним данным, за время протестов погиб один человек, пострадали почти 50 сотрудников полиции.

Демонстранты требовали от правительства отказаться от бюджета 2018 года, который оппозиционные группы называют несправедливым. Они также выступали за более высокие социальные выплаты для малообеспеченных семей.

В новом году в стране выросли цены на ряд товаров, что также вызвало недовольство граждан страны.

Читайте также:
126 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
99 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
185 000€
Tallinn, Квартира
90 000€
Tallinn, Квартира
180 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
795€
Tallinn, Коммерческий
От хозяина!
73 500€
Tallinn, Квартира
152 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
174 900€
Tallinn, Квартира
258 900€
Tallinn, Квартира
99 900€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии