В Тулузе один человек погиб в результате стрельбы на улице

Один человек погиб, еще шесть ранены в результате уличной перестрелки в Тулузе. Полиция утверждает, что это был бытовой конфликт.

В результате перестрелки во французской Тулузе, которая случилось вечером в понедельник, 3 июля, погиб один человек. Еще шестеро получили ранения, двое из них — серьезные. Как сообщают представители властей, скорее всего, речь идет о "частном" конфликте. "На текущий момент нет данных, что у преступления есть террористический элемент", — сообщает AFP.

По данным местой прессы, стрельба произошла после девяти вечера в одном из неблагополучных районов на юго-западе Тулузы. Вооруженный мужчина, ехавший на мотоцикле или скутере, несколько раз выстрелил на одной из площадей города. По другим сведениям, стрелявших было несколько. Власти не опровергли, но и не подтвердили это. На месте преступления работает следственная группа.

По неподтвержденным данным, один из подозреваемых был в традиционной мусульманской одежде. О задержаниях пока не сообщается.