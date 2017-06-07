В Темзе нашли тело восьмого погибшего в результате теракта в Лондоне

Детективы Скотленд-ярда, которые уже несколько дней занимаются поисками пропавшего без вести после теракта на Лондонском мосту 45-летнего гражданина Франции Ксавье Тома, объявили, что во вторник вечером из Темзы было извлечено тело мужчины. Он стал восьмым погибшим в результате произошедшего в субботу вечером нападения.

Лондонская полиция уже связалась с родственниками Тома.

В субботу вечером Ксавье Тома переходил Лондонский мост вместе со своей девушкой в тот момент, когда проезжавший по мосту белый фургон начал врезаться в прохожих. С тех пор друзья не могли с ним связаться. Свидетели предполагали, что он мог быть сбит в результате нападения и упасть в Темзу.

Его подруга, француженка Кристин Делкро, была тяжело ранена и сейчас находится в больнице.

По информации, которой располагает Би-би-си, несколько человек все еще считаются пропавшими без вести.

Би-би-си также стало известно, что одной из погибших была 21-летняя Сара Зеленак из австралийского города Брисбен, работавшая в Лондоне няней. Ранее премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл сообщил, что девушку видели на месте происшествия убегающей от человека с ножом.

В списке пропавших — 39-летний испанец Игнасио Эхеверриа, сотрудник банка HSBC в Лондоне. Он стал свидетелем нападения, когда в компании двух друзей возвращался домой, после того как они катались на скейтборде в парке. По сведениям испанской прессы, он бросился со скейтбордом в руках на одного из джихадистов, когда тот наносил удары ножом женщине. Как сообщается, у Игнасио не было при себе документов. Посольство Испании и банк HSBC участвуют в поисках.

Также нет никаких вестей с субботы о поваре из Франции Себастьяне Беланжере, который работал в ресторане Coq d'Argent недалеко от места происшествия. Он смотрел финал Лиги чемпионов в компании друзей в пабе неподалеку от места работы.

В субботу 4 июня в 21 час 58 минут белый фургон въехал на Лондонский мост с северной стороны. Он выехал на тротуар и сбил несколько человек, после чего врезался в ограждение недалеко от паба Barrowboy and Banker на южном конце моста.

Из фургона вышли трое вооруженных ножами мужчин; они побежали к находящемуся рядом рынку Боро-маркет, где стали нападать на посетителей баров и ресторанов.

В 22:08 на место нападения были вызваны полиция и машины скорой помощи.

Все трое подозреваемых были застрелены полицией в течение восьми минут после первого вызова.

Скотленд-ярд объявил имена нападавших. Это проживавшие в районе Баркинг на востоке Лондона Хурам Шазад Батт и Рашид Редуан, а также гражданин Италии марокканского происхождения Юссеф Загба.