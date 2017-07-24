В Тбилиси прошло шествие “Нет российскому фашизму”

"Нет российскому фашизму" — под таким лозунгом сотни людей прошли маршем по проспекту Агмашенебели в центре Тбилиси в воскресенье. Шествию, организованному партией "Движение за свободу — Европейская Грузия", попытались противостоять участники "контр-акции", собравшиеся на том же проспекте.

Местом проведения шествия "Европейской Грузии" был выбран популярный у туристов проспект столицы, где 14 июля уже прошел националистический "Марш грузин" с требованием ужесточения иммиграционной политики и выдворения из Грузии нелегальных иммигрантов.

По словам представителей "Европейской Грузии", их шествие стало ответом на этот марш и демонстрацией того, что Грузия является толерантной страной, где нет места фашизму и ксенофобии, проявленным на марше и, по их мнению, искусственно навязываемым из России.

"Этой акцией мы говорим — нет фашизму, который, к сожалению, был продемонстрирован на этой улице несколько дней назад, когда одна довольно маргинальная, но все же ксенофобно настроенная группа выразила абсолютно неприемлемую позицию, которая противоречит грузинским ценностям. Эта акция против них, а также против властей, которые все делают все для того, чтобы такие группы существовали", — заявил Би-би-си один из лидеров партии Серги Капанадзе.

Шествие по обе стороны дороги сопровождали представители правоохранительных органов.

Ситуация накалилась, когда марширующие дошли до места, где собрались участники противонаправленной акции, угрожавшие не дать лидерам "Европейской Грузии" провести шествие.

Яйца и пластиковые бутылки

Участники второй акции заявляли, что лидеры "Европейской Грузии" — представители прежних властей — не имеют морального права проводить шествие в центре Тбилиси, так как на них лежит ответственность за тяжелейшие нарушения прав человека при предыдущем правительстве.

Анонсируя проведение "контр-акции", организаторы и участники "Марша грузин" заявляли, что готовы к тому, что их разгонят власти.

Однако незадолго до начала шествия часть организаторов "Марша грузин" заявила, что отказывается от его проведения и призвала участников разойтись, объясняя это позицией грузинского патриарха.

Патриархия Грузии в воскресенье распространила заявление, в котором призвала организаторов воздержаться от проведения обеих акций во избежание "непредвиденных последствий".

Несмотря на это, некоторые участники "контр-акции" решили остаться на проспекте и встретить шествие.

Полиция отгородила их кордоном, не дав возможности приблизиться к марширующим, однако в участников шествия через полицейских полетели пластиковые бутылки, яйца и помидоры, сопровождаемые нецензурными ругательствами.

По данным полиции, легкие повреждения получили несколько человек. Несмотря на это, после недолгого замешательства шествие "Европейской Грузии" продолжилось, завершившись уже у станции метро "Марджанишвили".