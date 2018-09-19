В связи со скандалом ЦИК РФ решил отменить итоги выборов в Приморском крае

ЦИК России предлагает признать губернаторские выборы в Приморском крае недействительными, заявила глава комиссии Элла Памфилова. При подсчете голосов там в последний момент вперед вышел врио губернатора, коммунисты заявили о краже голосов. Это было "грубое вмешательство в избирательную кампанию", решили в ЦИК России.

"В сложившейся ситуации на основании ряда факторов, которые мы проанализировали, мы предлагаем, надеюсь, коллеги поддержат рекомендовать комиссии ЦИК Приморского края признать выборы губернатора Приморского края недействительными", — заявила Памфилова на заседании в Москве. Позже комиссия проголосовала за это решение.

Новые выборы губернатора Приморья, если краевой избирком прислушается к рекомендации ЦИК, состоятся через три месяца, пояснила Памфилова. Она посоветовала не затягивать с решением об отмене итогов выборов. А член комиссии Борис Эбзеев дал понять, что ЦИК сам отменит результаты второго тура губернаторских выборов, если этого не сделает приморский избирком.

"Я убедительно прошу быть готовыми к тому, что ЦИК самой придется принять это решение, если оно не будет принято избирательной комиссией Приморского края", — сказал он на заседании ЦИК.

ЦИК по закону не может сам принять решение — ни о признании выборов недействительными, ни о пересчете голосов. Это должен сделать избирком Приморского края.

Врио губернатора Андрей Тарасенко ("Единая Россия"), признанный победителем выборов, после этого заявил, что не будет больше баллотироваться. "Я уже не буду участвовать в выборах", — сказал он ТАСС. Правда, позже он заявил, что "на третий тур надо идти", передает РИА Новости.

"Решение по выборам в любом случае будет принимать избирательная комиссия Приморского края", — говорила ранее Интерфаксу секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

Скандал во втором туре

Выборы губернатора в Приморском крае прошли в два тура, по итогам голосования в воскресенье, 16 сентября, победу одержал врио главы региона единоросс Андрей Тарасенко. После обработки 100% протоколов он набрал 49,55%, а его соперник, коммунист Андрей Ищенко получил 48,06%.

При этом на протяжении всего подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ, а единоросс отставал на 6-8%. Однако в последний момент, когда оставалось посчитать менее процента протоколов, вперед вдруг вышел Тарасенко.

Коммунисты сочли это безусловным признаком переписывания протоколов голосования, то есть кражи голосов у их кандидата. Эксперты согласны с ними.

Когда врио губернатора, назначенный президентом Владимиром Путиным, стал проигрывать при подсчете голосов во втором туре, в Приморье был применен жесткий сценарий, таких скачков с голосами не бывает, говорил газете "Ведомости" источник, близкий к Кремлю.

При этом кандидат от "Единой России" также предъявлял претензии к своему конкуренту и подавал жалобы.

Ищенко не согласен с предложением ЦИК о признании выборов недействительными. "У нас по законодательству для того, чтобы отменить результаты выборов, должно быть как минимум 25% бюллетеней сфальсифицировано и отменено 25% участков", — сказал он телеканалу RTVI.

"Мы избрали губернатора", — добавил коммунист. Будет ли он допущен на повторные губернаторские выборы, если приморский избирком отменит итоги выборов, пока непонятно. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сказал, что ему еще надо разобраться в ситуации.

Что решил ЦИК

Во время заседания ЦИК в Москве журналистам раздали справку. В ней говорится: "В связи с тем, что на сегодняшний день невозможно с достоверностью определить, в чью сторону мог быть перевес голосов (так как и документация, и все данные протоколов определенное время оставались в помещении ТИК по объективным обстоятельствам без должного контроля со стороны членов комиссии ), считаем, что при таких обстоятельствах достоверно определить результаты повторного голосования и результаты выборов губернатора в целом по краю невозможно".

Памфилова, как передает Интерфакс, напомнила, что на 13 избирательных участках подсчет голосов пришлось отменить, так как члены комиссии не смогли внести данные в систему ГАС "Выборы" из-за сработавшей пожарной сигнализации.

На этих 13 участках могли проголосовать более 24 тысяч избирателей, а разница в голосах в пользу Тарасенко составила около 7 тысяч, подчеркивается в справке.

"Анализ жалоб, — пришли к выводу в ЦИК России, — дает основание полагать, что имело место грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса".

При этом зампред ЦИК Николай Булаев призвал кандидатов отозвать свои жалобы на председателей участковых избирательных комиссий. По его мнению, они действовали под давлением властей, фальсифицируя итоги выборов.

"Эти люди ни в чем не виноваты. Те, кто виновен, вы на них подайте заявления. У вас смелости не хватает, кишка тонка бороться против власти, — цитирует его Интерфакс. — Их [руководителей участковых комиссий] заставили, если они сделали что-то. Их заставили? Боритесь с теми, кто истинно виновен, а вы боретесь с женщинами. Стыдно. И выигрывать выборы таким образом стыдно, подставляя других".

Приехала комиссия

В среду во Владивосток прибыла комиссия ЦИК во главе с Сиябшахом Шапиевым.

Ранее Памфилова заявила, что в случае выявления злоупотреблений в ходе второго тура выборов главы Приморского края будут приняты меры вплоть до отмены результатов голосования на некоторых избирательных участках или в целом.

"Мы ждем не просто стенаний и восклицаний от кандидатов в прессе, а ждем подтверждения их обвинений в виде фактов. Тщательно все изучим. До среды мы берем тайм-аут на изучение того, что придет к нам", — говорила она.

Краевой избирком 17 сентября сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября.

Памфилова на заседании также пригрозила и в дальнейшем отменять выборы, которые пройдут с нарушениями. "По малейшим поводам будем отменять", — сказала она и добавила, что информация о нарушениях на выборах в Приморье будет передана правоохранительным органам.

23 сентября вторые туры губернаторских выборов пройдут еще в трех регионах России. "Будем беспощадно отменять выборы, не дай бог, если такое случится в Хакасии, в Хабаровском крае или во Владимирской области", — пообещала Памфилова в эфире телеканала "Россия 1".