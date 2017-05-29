29.05.2017, 08:45

В связи с терактом в Манчестере арестован 19-летний мужчина


bbcrussian.com
EST
Salman Abedi
Salman AbediFoto: HANDOUT, Reuters/Scanpix

В юго-восточном районе Манчестера арестован 19-летний мужчина по делу о нападении в концертном зале "Манчестер-Арена", в результате которого погибли 22 человека.

Он был арестован, как говорится в заявлении полиции, "по подозрению в причастности к преступлениям, противоречащим антитеррористическому законодательству".
В общей сложности в связи со взрывом в Манчестере задержаны 13 человек.
В субботу полиция опубликовала фотографии предполагаемого смертника Салмана Абеди.

Где и когда именно 22 мая были сделаны эти снимки, не сообщается.

Нападение в прошедший понедельник стало самым кровавым терактом в Британии после взрывов в лондонском метро в июле 2005 года. Тогда погибли более 50 человек.

Полиция Манчестера попросила граждан сообщить, если им известно что-либо о передвижениях Абеди с 18 мая — в этот день он вернулся в Британию из Ливии.

Незадолго до взрыва Абеди побывал в квартире, которую он снимал в центре Манчестера. Там же, предположительно, он внес последние изменения в конструкцию своего взрывного устройства, после чего отправился к концертному залу, сказали полицейские.

Полиция отметила прогресс в расследовании и сообщила, что над ним работают 1000 человек. Еще сотни офицеров участвуют в обеспечении безопасности в графстве Большой Манчестер.

Ранее в субботу уровень террористической угрозы в Британии, повышенный после взрыва в Манчестере до максимального "критического", снизили до "серьезного". Этот уровень предполагает, что совершение террористического нападения очень вероятно, но не неотвратимо. "Критический" уровень угрозы означал, что следующее нападение, возможно, уже нельзя предотвратить.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии