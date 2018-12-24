24.12.2018, 16:30

В США заблокирована работа правительства из-за конфликта вокруг строительства стены на границе с Мексикой

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USA kongress
USA kongressFoto: NICHOLAS KAMM, AFP

В США частично заблокирована работа правительства. C 22 декабря сотрудники ряда министерств и ведомств ушли в неоплачиваемый отпуск или продолжили работать, но уже не получая зарплату, сообщает "Медуза".

Это случилось после того, как Конгресс не принял законопроект о бюджете, предусматривавший выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой (демократы настаивали на сумме 1,3 миллиарда долларов). Приостановка работы затронула четверть федерального правительства: девять из 15 министерств и десятки агентств. В частности, это Госдепартамент США, министерства внутренней безопасности, юстиции, транспорта, внутренних дел, сельского хозяйства.

Приостановка работы правительства затронула около 800 тысяч служащих. Примерно 420 тысяч человек будут работать без оплаты труда (зарплату выплатят после того, как правительство возобновит работу). Еще 380 тысяч человек ушли в неоплачиваемый отпуск. На работу перестали выходить почти все сотрудники NASA, 52 тысячи служащих Налогового управления, более 41 тысячи сотрудников правоохранительных органов и исправительных учреждений. Блокировка работы правительства затронула восемь из 10 сотрудников Службы национальных парков, из-за чего многие парки будут закрыты.

Службы, выполняющие жизненно важные функции, продолжат работу. Управление транспортной безопасности по-прежнему будет проверять пассажиров, Федеральное управление гражданской авиации — управлять движением воздушного транспорта. Не прекратят работу федеральная администрация железных дорог, таможенная и пограничная служба. Госдепартамент продолжит обрабатывать паспорта. Блокировка работы правительства не затронет почтовую службу, поскольку это независимое агентство, а также полицию, пожарных и скорую помощь, так как их финансируют штаты. Пентагон, министерство по делам ветеранов, министерство здравоохранения и социальных служб получили федеральное финансирование ранее, поэтому также будут работать.

Ожидается, что правительство США не возобновит в полной мере свою работу до следующего года. Временно исполняющий обязанности главы администрации президента США Мик Малвейни предположил, что этого не произойдет до того, как 3 января начнет работу обновленный состав Конгресса.

Белый дом готов пойти на уступки по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Мик Малвейни сообщил, что американская администрация согласна на сумму менее пяти миллиардов долларов, и выразил надежду на то, что демократы в Конгрессе согласятся выделить больше, чем 1,3 миллиарда. Вице-президент США Майк Пенс в ходе переговоров предлагал потратить на охрану границ, в том числе на строительство стены, 2,5 миллиарда долларов, рассказывают источники CNN. Представители сенатора Чака Шумера заявили, что участники переговоров пока ”очень далеки друг от друга”.

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