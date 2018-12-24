В США заблокирована работа правительства из-за конфликта вокруг строительства стены на границе с Мексикой

Службы, выполняющие жизненно важные функции, продолжат работу. Управление транспортной безопасности по-прежнему будет проверять пассажиров, Федеральное управление гражданской авиации — управлять движением воздушного транспорта. Не прекратят работу федеральная администрация железных дорог, таможенная и пограничная служба. Госдепартамент продолжит обрабатывать паспорта. Блокировка работы правительства не затронет почтовую службу, поскольку это независимое агентство, а также полицию, пожарных и скорую помощь, так как их финансируют штаты. Пентагон, министерство по делам ветеранов, министерство здравоохранения и социальных служб получили федеральное финансирование ранее, поэтому также будут работать.

Ожидается, что правительство США не возобновит в полной мере свою работу до следующего года. Временно исполняющий обязанности главы администрации президента США Мик Малвейни предположил, что этого не произойдет до того, как 3 января начнет работу обновленный состав Конгресса.

Белый дом готов пойти на уступки по вопросу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Мик Малвейни сообщил, что американская администрация согласна на сумму менее пяти миллиардов долларов, и выразил надежду на то, что демократы в Конгрессе согласятся выделить больше, чем 1,3 миллиарда. Вице-президент США Майк Пенс в ходе переговоров предлагал потратить на охрану границ, в том числе на строительство стены, 2,5 миллиарда долларов, рассказывают источники CNN. Представители сенатора Чака Шумера заявили, что участники переговоров пока ”очень далеки друг от друга”.