В США в редакции газеты произошла стрельба, есть жертвы

Стрельба произошла в редакции газеты The Capital в окрестностях Аннаполиса, сообщает The Baltimore Sun (владелец The Capital) со ссылкой на сотрудников издания.

По неподтвержденным данным, стрелявший был задержан.

Журналист The Capital Фил Дэвис рассказал в твиттере, что преступник открыл огонь по сотрудникам газеты через стеклянную дверь офиса.

«Ничто не может быть ужаснее, чем сидя под столом слышать, как в людей стреляют, и затем преступник перезаряжает оружие», — написал он.

В полиции округа Анн-Арандел подтвердили факт стрельбы, но отказались сообщить что-либо о пострадавших и задержании преступника.

This was the scene earlier outside the Capital Gazette in Annapolis. First reports of a shooting were around 2:40 p.m. pic.twitter.com/dolULaqbb5