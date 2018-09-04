04.09.2018, 08:40

В Средиземном море у берегов Испании спасены более 600 беженцев


Deutsche Welle
EST
Pagulaste vastuvõtt Trapanis
фото иллюстративноеFoto: Madis Veltman

Испанская береговая охрана спасла 626 мигрантов из Африки, пытавшихся попасть в Испанию. По данным Международной организации по миграции, с начала 2018 года в Испанию прибыли более 28 тысяч беженцев.

В море Альборан и Гибралтарском проливе в западной части Средиземного моря при попытке достичь берегов Испании спасены 626 беженцев. Об этом представитель испанской береговой охраны сообщил в понедельник, 3 сентября. По его словам, спасенные мигранты родом из государств Северной Африки и стран южнее пустыни Сахара.

Из-за неоднократных отказов Италии в допуске к своим портам спасательных судов с беженцами и усилий ливийских властей в борьбе с преступными группировками, организующими доставку мигрантов в Европу, многие беженцы из Африки направляются в Алжир или Марокко, откуда отплывают в Испанию.

В свою очередь, службы безопасности Марокко в последние недели переместили сотни мигрантов из северных прибрежных районов в центральные регионы страны. Подобная мера направлена на то, чтобы затруднить беженцам попадание в Европу через Средиземное море, считают представители Марокканского союза по защите прав человека.

На протяжении последних недель в Испанию по морю прибывает все больше мигрантов. Международная организация по миграции (IOM) назвала ее новой основной европейской целью беженцев. По данным IOM, с начала 2018 года в Испанию прибыли свыше 28 тысяч мигрантов, в то время как в Италию — около 18 100, а в Грецию — около 15 500, указывает информагентство AFP.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


СМИ: через Danske Bank в Эстонии перевели 30 млрд долларов из России и СНГ

04.09.2018
Во время, когда в эстонском отделении Danske Bank происходили махинации с отмыванием денег, через него прошло до $30 млрд из России и стран СНГ, ранее объем подозрительных транзакций оценивался в $3 млрд. Об этом пишет газета Financial Times, которая ознакомилась с исследованием консалтингового агентства Promontory Financial.
Подробнее



Какую выгоду получает Россия от конфликтов на Ближнем Востоке

04.09.2018
Список потенциальных клиентов российского ВПК растет: все больше стран Ближнего Востока, традиционно закупающих вооружение у США, проявляют интерес к российской военной технике. С чем это связано?
Подробнее


ВИДЕО: Спасенный детеныш выдры наслаждается вкусным обедом в Таллиннском зоопарке

04.09.2018
В пятницу в Таллиннский зоопарк принесли детеныша выдры, чья мать погибла под колесами автомобиля в Хяэдемеэсте. Сотрудники зоопарка пишут в Facebook, что несмотря на малый возраст, он с удовольствием стал уплетать предложенную рыбу.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police G FORCE PL.14796JSU/02
159,- €
135,15 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106722002
139,50 €
83,70 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €

Четырехкратная! Келли Сильдару завоевала очередную золотую медаль

04.09.2018
В новозеландской Кардроне завершился юниорский чемпионат мира по лыжному фристайлу. В заключительном виде программы хафпайпе 16-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару защитила чемпионский титул, завоеванный год назад.
Подробнее


ВИДЕО DELFI: Кого сегодня "почитаете" — шизофреника, буддиста или бывшего наркомана? "Живая библиотека" в Таллинне собрала рекордное число посетителей

03.09.2018
В Таллинне уже в третий раз проходит необычное и довольно полезное для общества мероприятие — "Живая библиотека". В Erinevate Tubade Klubi в Теллискиви собралось рекордное число народа, чтобы расширить свой кругозор и разбить парочку приевшихся стереотипов.
Подробнее