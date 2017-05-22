В Совбезе РФ рассказали о запросе США по ”взлому” Россией серверов Демпартии

Заместитель секретаря Совбеза России Олег Храмов заявил, что власти США обращались к Москве с запросом по поводу взлома якобы российскими хакерами сервера американской Демократической партии перед президентскими выборами 2016 года, пишет ”Коммерсантъ”.

Отмечается, что запрос поступил по каналу доверия между Россией и США в сфере информационных и коммуникационных технологий за неделю до президентских выборов.

По словам Храмова, Москва своевременно ответила на запрос, дав исчерпывающие ответы на поставленные вопросы.

”Наши компетентные ведомства, естественно, попросили партнеров дать конкретные IP-адреса, сигнатуры атак и так далее. Второй запрос, содержавший дополнительную информацию, пришел только в начале этого года. На него был оперативно дан развернутый ответ”, — сказал сотрудник Совбеза.

Ранее контрразведка США в начале марта подготовила доклад, в котором идет речь о попытках ”русских хакеров” взломать твиттер-аккаунты работников министерства обороны США.