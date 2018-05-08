В Сирии разбился российский вертолет Ка-52: оба летчика погибли

В Сирии потерпел катастрофу российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". Погибли оба находившиеся на борту летчика, сообщили в понедельник, 7 мая, в Минобороны РФ.

По информации ведомства, крушение произошло при выполнении планового полета на востоке страны, передает "Интерфакс". "При выполнении планового полета над восточными районами Сирийской Арабской Республики потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли", — говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ТАСС, в министерстве уточнили, что поисково-спасательной группой тела погибших летчиков доставлены на аэродром базирования. "По предварительной информации, причиной инцидента могла стать техническая неисправность", — отметили в Минобороны.

При этом, по неофициальной версии, Ка-52 был сбит при обстреле из ПЗРК, оказавшегося в распоряжении радикальных исламистов, пишет "Коммерсант". Как рассказали изданию два источника в органах военного управления, оба члена экипажа погибли на месте. Летчики проходили службу на одной из авиабаз Восточного военного округа, уточнили собеседники.

Газета отмечает, что потеря вертолета ВКС РФ стала седьмой по счету с начала кампании в Сирии. При этом крушение Ка-52 произошло впервые.