В Швейцарии подросток из Латвии напал с топором на людей

Вечером в воскресенье, 22 октября, 17-летний подросток, являющийся гражданином Латвии, набросился с топором на людей в небольшой швейцарской коммуне Флумс, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на агентство Associated press. В результате нападения пострадало несколько человек, однако местная полиция отказывается признать произошедшее террористическим актом.



Правоохранители рассказали, что юноша атаковал местных жителей, которые гуляли в сквере, а затем скрылся на украденной машине и устроил на ней дорожно-транспортное происшествие.

Спустя некоторое время злоумышленник объявился на заправке и совершил второе нападение. Там его удалось задержать полицейским, которые были вынуждены применить оружие.

Точное число и состояние пострадавших не уточняется. Известно, что сам подросток был ранен при задержании. В полиции утверждают, что преступник действовал один, а инцидент не имеет отношения к терроризму.