В Швеции во время учений под лед провалился танк, один человек погиб

В Швеции, неподалеку от города Боден на севере страны, во время военных учений провалился под лед танк. Одному из военных, находившихся в гусеничной машине, удалось спастись. Водителя достали только через четыре часа, он погиб от переохлаждения.

Авария, сообщает телеканал SVT, произошла поздно вечером в воскресенье, 26 марта. Колонна военной техники двигалась по льду через озеро Лул-Альтер. Гусеничная машина SV90 оказалась на такой глубине, что поверхность воды оказалась на одном уровне с верхушкой башни.

К месту происшествия были направлены четыре машины скорой помощи, а также спасатели и водолазы. Одному из людей, находившихся в танке, удалось выбраться. Второго, водителя, смогли извлечь только спустя четыре часа. В официальном заявлении от имени командования говорится, что врачи констатировали смерть 23-летнего военнослужащего. "Самое худшее, что могло случиться, к сожалению, произошло. В это трудное время наши мысли обращены к семье и близким нашего товарища", — сказал командир полка Микаэл Фриселл.

Издание Norrbottens Kurien уточняет, что пять человек, участвовавших в спасательной операции, были госпитализированы с переохлаждением. Медики уверяют, что их состояние не вызывает опасений.

Как отмечается, в районе, где произошла трагедия, отсутствуют сносные дороги. Помимо того, могла иметь место навигационная ошибка.

Командование вооруженных сил Швеции обратилось к военнослужащим, участвующим в учениях "Зима-2017" с призывом поддерживать связь со своими родными.

Военные учения проходят в лене Норрботтенс конца февраля. В них задействованы егерский батальон, артиллерийский и механизированный батальоны, а также авиация и логисты. Всего в тренировках принимают участие 1200 человек.