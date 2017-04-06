В Ростове-на-Дону произошел взрыв: один пострадавший

В Ростове-на-Дону утром произошел взрыв, по предварительным данным, пострадал один человек. Сообщается, что взрыв произошел рядом со школой.

"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Источником взрыва, от которого пострадал мужчина в Ростове-на-Дону, было самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"Мужчина без определенного места жительства около 6.30 мск нашел пакет и решил проверить его содержимое, в том числе и находящийся там фонарик", — заявил представитель ведомства.

По его словам, взрывное устройство сработало при включении фонарика.

В настоящее время место взрыва оцеплено, работают спецслужбы и аварийные службы, сообщают местные СМИ.