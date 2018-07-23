В России завели дело на прокуроров и судей Литвы из-за расследования столкновений в Вильнюсе в 1991 году

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокуроров и судей Литвы, ведущих дело о столкновениях в Вильнюсе 13 января 1991 года. Их подозревают в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных людей. Имен подозреваемых СК не назвал, пишет Meduza.

СК считает незаконным уголовное преследование бывших военных, которые участвовали в столкновениях в Вильнюсе, поскольку в то время Литва входила в состав Советского Союза, а ”войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР”.

Кроме того, Следственный комитет утверждает, что доказательств вины военных не представлено.