23.07.2018, 13:56

В России завели дело на прокуроров и судей Литвы из-за расследования столкновений в Вильнюсе в 1991 году

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rus.delfi.ee
EST 10
Leedu 1991
Leedu 1991Foto: I. Nosov, RIA Novosti

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против прокуроров и судей Литвы, ведущих дело о столкновениях в Вильнюсе 13 января 1991 года. Их подозревают в привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных людей. Имен подозреваемых СК не назвал, пишет Meduza.

СК считает незаконным уголовное преследование бывших военных, которые участвовали в столкновениях в Вильнюсе, поскольку в то время Литва входила в состав Советского Союза, а ”войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР”.

Кроме того, Следственный комитет утверждает, что доказательств вины военных не представлено.

В Литве по делу о столкновениях в Вильнюсе проходят более 60 человек, в числе которых граждане России. Среди обвиняемых — бывший офицер КГБ Михаил Головатов, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов и бывший командующий Вильнюсским гарнизоном Владимир Усхопчик.

Vilnius 1991 Foto: Marius Baranauskas, RIA Novosti
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