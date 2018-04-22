В России возникли проблемы с доступом к Google

Проблемы с работой Google в России по состоянию на 1.20 мск зарегистрировал мониторинговый сайт Downdetector.com, причем наиболее серьезные проблемы возникли в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ижевске и Красноярске. Глава компании-провайдера Diphost Филипп Кулин на своей странице в соцсети Facebook сообщил о создании информера для отслеживания блокировки IP-адресов Google. По его данным, по состоянию на 9.00 мск в выгрузке находятся более 60 IP-адресов www.google.com. Комментариев Роскомнадзора о том, блокировало ли ведомство эти IP-адреса, пока не поступало.

Ранее Google сообщил, что он отключил возможность обхода блокировок через свой домен. Речь шла о запрете компанией подставных доменов, которые позволяли маскировать заблокированное доменное имя доменом другого сервиса. С 16 апреля операторы в России по решению Роскомнадзора приступили к блокировке мессенджера Telegram.

Проблемы с блокировкой Telegram

13 апреля Таганский райсуд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram на территории России за отказ предоставить Федеральной службе безопасности ключи для дешифровки переписок пользователей. Однако, несмотря на все усилия надзорного ведомства, мессенджер продолжает работать, а его аудитория даже возросла.

Как пояснил руководитель Роскомнадзора, Telegram стал использовать новые IP-адреса, получая их у облачных сервисов Amazon Web Services и Google Cloud. Из-за того, что мессенджер менял адреса очень быстро, ведомство было вынуждено блокировать их целыми пулами.

В итоге под блокировку попали сайты, не связанные с Telegram, но использовавшие адресацию Amazon Web Services и Google Cloud. В частности, проблемы с доступом испытывали онлайн-школа изучения английского языка Skyeng и мессенджер Viber.