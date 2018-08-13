13.08.2018, 11:15

В России ответили Вайкуле, которая заявила, что не поедет выступать в Крым ни за какой гонорар

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rus.delfi.ee
EST 10
Laima Vaikule
Laima VaikuleFoto: Tanel Meos

Недавно певица Лайма Вайкуле заявила о том, что она ни за какой гонорар не поедет в российский Крым. На ее заявление резко отреагировали некоторые российские политики и деятели культуры.

”Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я на Украину, там русских обижают!” — написал актер театра и кино Станислав
Садальский у себя в социальной сети в Instagram.

😩Вайкуле заявила, что ни за какой гонорар не поедет в Крым, а я в Украину, там русских обижают! 🗣Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение к русским. Замечательная певица Вайкуле и хороший человек! Очень рад, что мне постчастлиаилось быть с ней знакомым! Лайма, я тебя люблю!! В Украину не поеду..., хотя мне даже звонило СБУ! -Немає проблем, вам безпечно Ми вас любимо пан Садальський приїжджайте -Не можливо бути в країні , де ображають моїх співвітчизників ! При Порошенко не приїду #садальский #украина #риднаненькаукраина #одесса #сбу #пошлина

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"Только что вернулся из Латвии, там то же отвратительное отношение к русским", — отметил актер и добавил, что Вайкуле — замечательная певица и хороший человек.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Вайкуле своим заявлением могла оскорбить огромное количество своих поклонников.

"Я с большим уважением отношусь к Лайме Вайкуле, и от нее этого совершенно не ожидал. Для меня удивительно, что именно Лайма сделала какое-то заявление: она всегда была аполитична. Если вы считаете Россию плохой страной, неблагонадежной, тогда не надо сюда приезжать, не надо здесь зарабатывать… Музыка должна объединять людей, она не должна раскалывать все общество. Когда вы делаете такое заявление, вы оскорбляете огромное количество своих поклонников", — сказал Пригожин РИА Новости.

Он отметил, что артисты, не согласные с политикой российских властей, например украинская группа "Океан Эльзы", приняли решение просто не приезжать в страну, при этом любовь их поклонников от этого не угасла.

Дрессировщик Эдгар Запашный резко ответил на слова певицы Лаймы Вайкуле о выступлениях в Крыму, пишет Gazeta.ru.

Запашный в своем инстаграме написал, что если бы не Советский Союз, певица не смогла бы так прекрасно петь на русском языке, который ”на протяжении всей вашей карьеры поил и кормил вас, так как на родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни!”.

”У вас был шанс отказаться от звания ”Заслуженная артистка Латвийской ССР”, но на тот момент вы видимо ”любили” Советский Союз. Крым это территория России и имейте совесть это признать, либо наберитесь мужества не посещать с концертами Россию вообще, если ваши взгляды расходятся с нашими!!! Прискорбно, когда такие как вы кусают ”кормящую руку”,а она продолжает вас кормить!”, — написал он.

«Лайма Вайкуле заявила,что рада развалу СССР и НИ ЗА КАКИЕ ДЕНЬГИ НЕ ПОЕДЕТ В КРЫМ!!!» Дорогая вы «наша» Лайма. Если бы не Советский Союз,то вы никогда бы так прекрасно не пели на русском языке,который на протяжении всей вашей карьеры поил и кормил вас,так как на родном латышском у вас до сих пор нет ни одной узнаваемой песни! Именно СССР вам позволил до сих пор гастролировать в русско говорящих странах ! У вас был шанс отказаться от звания «Заслуженная артистка Латвийской ССР»,но на тот момент вы видимо «любили» Советский Союз😉☝️ Крым ЭТО ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ и имейте совесть это признать,либо наберитесь мужества не посещать с концертами Россию вообще,если ваши взгляды расходятся с нашими!!! Прискорбно,когда такие как вы кусают «кормящую руку»,а она продолжает вас кормить! Без особого к вам уважения: Дважды занесённый в список «МИРОТВОРЕЦ» Эдгард Запашный,человек,который до сих пор во всех анкетах пишет ,что родился в СССР!!! #лаймавайкуле #ненесичушь #стыдно#ссср#крым#крымнаш #латвия#запашный #ussr#труснеиграетвхоккей #чемоданвокзал @putinteam.ru @ria_novosti @tvrussia @vesti24 @vrsoloviev @respublica_crimea

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Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек заявил РИА Новости, что заявления Вайкуле на полуострове воспримут без слез, но и в "черные списки" ее заносить тоже никто не будет.

"Песни Лаймы Вайкуле не слышны на каждом углу полуострова, поэтому ее заявления относительно Крыма, что называется, воспримут без слез. Слова о том, что нам, европейцам, запрещено туда ездить — это в некотором роде демонстративная ложь. Правда, исполнительница, возможно, не знает, что как раз-таки европейцы сюда ездят толпами — и выступают, и общаются с людьми", — сказал Бальбек.

"Конечно же, ни в какие "черные списки" ее заносить не будут, и поливать ее грязью здесь тоже никто не станет. Население Крыма давно убедилось, что есть друзья полуострова, есть враги, а есть те, кто ждет команды. Видимо, Вайкуле еще команду не получила ни с одной, ни с другой стороны", — добавил депутат.

Член Совета Федерации России Франц Клинцевич заявил, что Вайкуле ”придется отвечать” за свои слова про Крым.

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”Не берусь гадать, была ли певица искренна или просто решила потрафить определенного сорта публике, выступая с подобными заявлениями на пресс-конференции перед концертом в Одессе. Но слово — не воробей, и за сказанное придется отвечать. Интересно, сколько теперь составит ее гонорар, если она вдруг вздумает отправиться на гастроли по России”, — написал Клинцевич в Facebook.

Ранее Лайма Вайкуле заявила в Одессе, что не поехала бы в Крым ни за какой гонорар. Также звезда советской эстрады рассказала, что рада произошедшему распаду СССР.

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