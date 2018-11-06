06.11.2018, 11:26

В России отстранена от должности чиновница за слова о том, что государство молодым людям "ничего не должно"

 (44)
rus.delfi.ee
EST 3
В России отстранена от должности чиновница за слова о том, что государство молодым людям "ничего не должно"
Кадр из видео

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких во вторник отстранена от должности на время проведения служебной проверки после высказывания о том, что государство молодым людям "ничего не должно".

Ранее на видеохостинге YouTube был опубликован сюжет о встрече Глацких с молодежью Кировграда, на котором чиновница говорит, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать".

"Губернатор Евгений Куйвашев 6 ноября подписал распоряжение об отстранении от должности директора департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких на время проведения проверки", — говорится в сообщении. В департаменте добавили, что поводом к проведению проверки послужило заявление Глацких, сделанное в Кировграде на круглом столе, посвященном реализации молодежных проектов.

"С тем, что звучит на опубликованной записи, я совершенно не могу согласиться. Демографическая политика, поддержка семьи, детей и молодежи являются безусловным приоритетом нашей работы. Свердловская область проводит последовательную демографическую политику, ежегодно направляя в эту сферу по различным государственным программам более 20 миллиардов рублей. И безусловно, государство имеет обязательства перед своими гражданами и будет их выполнять", — приводит департамент слова Куйвашева.

Глацких после появления видеозаписи извинилась за свое высказывание, отметив, что хотела "усилить мотивацию молодежи самостоятельно и активно развиваться и вкладывать собственную энергию и силу в самостановление, а не только рассчитывать на государство". Слова, по мнению чиновницы, были вырваны из контекста. Губернатор после публикации видео отметил, что запросит полную видеозапись выступления, чтобы "спокойно разобраться и сделать выводы".

Глацких - олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года. С 2016 года занимала пост руководителя департамента молодежной политики в администрации Свердловской области.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Как мясник напал”. В детсаду малолетний хулиган раскроил мальчику руку. Отец — в шоке и растерянности

06.11.2018
Отец ребенка описал в Facebook случай в детском саду, который он расценивает как насилие. После этого поста началась лавина писем: родители делились подобными историями. Все возмущены: помощи искать негде. Случай с ребенком кончился кровью, однако, по мнению отца, этого всего можно было избежать.
Подробнее



Производители спиртного озабочены: пить в Эстонии меньше не стали, а деньги утекают за границу

06.11.2018
Курс на здоровый образ жизни Эстония взяла несколько лет назад. Правительство подкрепило пропаганду достаточно суровыми мерами — постепенно ограничив показ по телевидению рекламы спиртного (со следующего года она будет запрещена вообще) и взвинтив акцизы на алкоголь. Новое правительство полагало, что новой акцизной политикой убьет сразу всех зайцев: население перестанет пить, а в казну поступят деньги на все расходы по социальным программам. Но производители алкоголя считают, что тут политики серьезно просчитались, а хуже от этого стало всем.
Подробнее

Ласнамяэ смердящий: активисты подписывают петицию ради будущего детей. ”Это мы так собрались "в пятерку" входить?”

06.11.2018
В течение последних двух месяцев жители Ласнамяэ в районе улиц Раадику и Махтра жалуются на неприятный запах, который, как предполагается, идет с асфальтного завода в карьере Вяо. Уже на этой неделе запах от завода должен уйти, сообщила на днях управа района.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
153,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107182004
124,20 €
74,52 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police ESQUIRE PL.14765JS/04M
129,- €
90,30 €

В России отстранена от должности чиновница за слова о том, что государство молодым людям "ничего не должно"

06.11.2018
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких во вторник отстранена от должности на время проведения служебной проверки после высказывания о том, что государство молодым людям "ничего не должно".
Подробнее






НА ЗАМЕТКУ | Почему вы должны положить рис в кофемолку?

06.11.2018
Если вы используете кофемолку не только для кофе, но и для специй, вы знаете, что со временем остатки накапливаются внутри и остаются на лезвиях. Это очень некрасиво и портит вкус. Хорошая новость заключается в том, что если вы столкнулись с этой проблемой, у Furnish Home есть простой трюк, чтобы избавиться от всех остатков одним ударом!
Подробнее