25.12.2017, 18:00

В России на границе с Финляндией и Эстонией создан новый природный заповедник

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Priit Simson

В целях сохранения уникальных природных комплексов островов и акватории восточной части Финского залива в России создан новый государственный природный заповедник "Восток Финского залива" (проектное название — "Ингерманландский").

Заповедник создан по кластерному типу. Охватывает группу островов в Финском заливе Балтийского моря и прилегающие к ним акватории, состоит из 9 изолированных участков, передает пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Общая площадь заповедника — 14086,27 га, в том числе острова — 920,27 га, морская акватория — 13166 га.

Кластерные участки заповедника административно принадлежат двум муниципальным образованиям Ленинградской области — Выборгскому и Кингисеппскому районам.

Территория заповедника находится в пограничной зоне РФ с Финляндией и Эстонией.

Среди задач, стоящих перед новой заповедной территорией, — сохранение традиционных мест стоянок пролетных птиц и мест массового гнездования водоплавающих и околоводных видов, а также мест щенения и залежек серого тюленя и кольчатой нерпы, нереста и нагула ценных видов промысловых рыб.

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