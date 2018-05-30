30.05.2018, 12:29

В Риге у Братского кладбища застрелен администратор неплатежеспособности


rus.DELFI.lv
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Tulistamine
TulistamineFoto: Eero Vabamägi

В среду утром, 30 мая, в Риге у Братского кладбища был застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении LTV. В Государственной полиции информацию о личности погибшего не комментируют.

В средствах массовой информации имя Бункуса упоминалось в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Убийство произошло в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Белый "Range Rover" двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел из огнестрельного оружия, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

На месте происшествия был замечен фургон с тентом.

Начат уголовный процесс, идет расследование. Полиция просит отозваться возможных свидетелей случившегося по телефону 67014002.

Государственная полиция информирует, что на участке ул. Айзсаулес от улицы Гауяс до Братского кладбища перекрыто движение. Водителей призывают выбирать объездные пути.

Как ранее сообщалось, сегодня утром, примерно в то же время на улице Вароню, за Рижским крематорием, полностью сгорел грузовой микроавтобус. В полиции пока не могут сказать, связаны ли оба случая.

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