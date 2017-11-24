В РФ сократят квоту на временное проживание иностранцев

В 2018 году квота для иностранных граждан и лиц без гражданства составит 90 тысяч 360 разрешений, что почти на 20 тысяч меньше (100160), чем годом ранее, передает DW.

Правительство РФ распорядилось сократить в 2018 году квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в России. Соответствующий документ опубликован в пятницу, 24 ноября, на официальном сайте правительства.

Как следует из распоряжения, в 2018 году квота составит 90 тысяч 360 разрешений, что почти на 20 тысяч меньше (100160), чем годом ранее. В правительстве отметили, что размер квоты установлен на основании предложений органов исполнительной власти российских субъектов, которые были подготовлены с учетом миграционной ситуации и экономического положения в регионах.