В результате теракта в Сомали погибли 85 человек и ранены 250

Число погибших в результате взрыва в сомалийской столице Могадишо возросло до 85 человек. Об этом сообщил сотрудник службы скорой помощи города, передает телеканал Al Jazeera.

Также возросло количество пострадавших — до 250 человек.

Президент республики Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил трехдневный траур в стране.

”Время объединиться и помолиться вместе. Терроризм не победит”, — заявил он.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в столице Сомали возросло до 40.

14 октября на одной из оживленных дорог Могадишо взорвался начиненный взрывчаткой грузовик.