В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли 11 человек

Ранее телеканал NBC со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Вентура штата Калифорния, сержанта Эрика Басчоу сообщал о "многочисленных жертвах".

Как передает агентство Associated Press, открывший огонь в Саузанд-Оакс стрелок мертв.

Неизвестный вооруженный мужчина вошел в помещение бара Borderline Bar and Grill и произвел около 30 выстрелов по находившимся там людям, после чего скрылся. В баре находились несколько сотен человек, 11 из них ранены.