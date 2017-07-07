В результате наводнений в Китае погибли и пропали без вести более 40 человек

Более 40 человек погибли и пропали без вести в результате наводнений в округе Нинсян в центральной провинции Хунань. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Синьхуа”.

Мощные ливни обрушились на регион с 22 июня, что вызвало крупнейшую природную катастрофу за 60 лет. По данным властей, 44 человек погибли или считаются пропавшими без вести.

Порядка 815 тыс. жителей округа, или 56% от его населения, понесли материальный ущерб в результате наводнений.

Ранее сообщалось, что в Бангладеш из-за проливных дождей погибли 35 человек.