21.01.2018, 17:30

В районе Колки в море с парома выпрыгнул гражданин Литвы

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rus.DELFI.lv
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Silja Serenade uuenes
Foto on illustreeriv.Foto: Andres Putting

Вечером 20 января с парома Isabelle упал в море человек, сообщает Латвийское радио со ссылкой на представительницу компании Tallink Байбу Муцениеце.

Инцидент произошел около 21 часа. Паром направлялся из Риги в Стокгольм. По словам очевидцев, мужчина сам прыгнул с 9-й палубы за борт.

Экипаж парома начал поиски пассажира со спасательной лодки. В момент происшествия паром находился примерно в 20 км от берега, температура воды в Рижском заливе была лишь немного выше 0 градусов.

В поисках гражданина Литвы 1995 г.р. был задействован вертолет Национальных вооруженных сил, но найти мужчину не удалось, пишет lsm.lv.

Спасательная операция продолжалась до 23.30, после чего паром продолжил путь.

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