В правительстве ФРГ дистанцировались от визита в Крым депутатов "Альтернативы для Германии

В немецком правительстве дистанцировались от визита в Крым восьми депутатов региональных парламентов от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", выступивших за отмену санкций против РФ, и посоветовали немецким политикам воздержаться от таких поездок, сообщил в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

Немецкое правительство "подтвердило приверженность политике непризнания незаконной аннексии" полуострова, написал он и поблагодарил кабинет министров за эту позицию.

"Мы в принципе критически относимся к таким поездкам. Постоянно напоминаем, что международное сообщество придерживается политики непризнания", — сказал пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт (цитата по украинской службе DW, издание ссылается на Reuters).

Прокуратура Автономной Республики Крым начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения гражданами Германии порядка въезда на территорию временно оккупированного Крыма.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в Федеративной Республике Германия внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование в уголовном производстве по … ч. 1 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию", — цитирует сообщение прокуратуры "Интерфакс-Украина".

Граждане ФРГ, по выражению пресс-службы прокуратуры, "планировали использовать свою поездку для встреч с представителями российской оккупационной власти с целью обсуждения с ними путей налаживания контактов с немецкой стороной".

Немецкая делегация из восьми депутатов региональных парламентов и помощника одного из них прибыла в Крым 3 февраля и пробудет там до 9 февраля. Они назвали введение санкций против РФ ошибкой, потому что они "негативно сказываются" на обеих странах. Депутаты отметили, что перед поездкой на них не оказывалось никакого давления. Решению о посещении Крыма предшествовала внутрипартийная дискуссия.

Немецкие политики также сообщили, что осведомлены о том, что после визита в Крым им будет закрыт въезд на Украину, но их это не пугает. По словам депутатов, они рассчитывают посетить полуостров еще не раз.

Правопопулистская "Альтернатива для Германии" — одна из самых молодых партий в стране, она была основана евроскептиками в 2013 году в знак протеста против выделения миллиардной помощи для спасения греческой экономики. Спустя два года в результате внутрипартийной борьбы партия резко ушла вправо: переизбранная сопредседателем партии Фрауке Петри сделала ставку на националистическую и антиисламскую риторику.