В Польше разбился украинский самолет

В Польше разбился легкомоторный самолет, зарегистрированный на Украине, передает РИА ”Новости”.

”Во время захода на посадку в аэропорт разбился небольшой самолет, зарегистрированный на Украине. Три человека были ранены”, — говорится в сообщении.

Одного из пострадавших доставили в больницу вертолетом скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области в результате крушения легкомоторного самолета погиб один человек.

Самолет потерпел крушение в поле около населенного пункта Заря. Как отмечается, на борту находился только пилот воздушного судна, он скончался в результате аварии.