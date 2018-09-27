27.09.2018, 21:40

В полиции Хельсинки будет создана группа по расследованию преступлений, связанных с животными


rus.delfi.ee
EST
Koduleidja - kass Kelli
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

Группа призвана бороться с жестоким обращением с животными, а также информировать население в вопросах, касающихся благосостояния животных.

В полиции Хельсинки будет создана специальная группа для расследования преступлений, связанных с животными.

Также группа будет заниматься профилактикой преступлений против животных и информировать население в вопросах, касающихся благосостояния животных, пишет Yle.

Статистика показывает, что число преступлений против животных и нарушений законодательства об охране животных в последние годы выросло.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Михал: предложенная Тоом культурная автономия приведет к отделению Ида-Вирумаа и к росту доли русскоязычного образования

27.09.2018
Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Кристен Михал с Тоом не согласен.
Подробнее

Организатор: Õllesummer больше не состоится. Никогда!

27.09.2018
Легендарному фестивалю пришел конец. Его организотор и “душа” Марье Хансар говорит об этом с облегчением. По ее словам, никакого сожаления она не испытывает. Время идти дальше: путешествовать и проводить время с внуками.
Подробнее


-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Käekell LACO Detroit 861917
290,- €
-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-15% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
118,15 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100047
139,- €

Как правильно топить печь — 5 советов трубочиста

27.09.2018
По словам трубочистов, у многих, кто топит печи, просто-напросто до 70% тепла «вылетает в трубу», потому что печь топят неправильно. Поэтому повторим еще раз прописные истины правильного и эффективного отопления.
Подробнее

Не пропустите! Начинается чемпионат Эстонии по хоккею - прямые трансляции на Delfi TV

27.09.2018
29 сентября в Тарту и Таллинне будут сыграны первые матчи чемпионата Эстонии по хоккею. Как и в прошлом сезоне, за медали будут соперничать 4 клуба, однако система проведения турнира претерпела изменения.
Подробнее

Неновость: цены на пиво в Латвии — сравнительно народные. А что в Литве?

27.09.2018
На прошлой неделе журналист Delfi побывала в литовском городе Каунас и поинтересовалась, сколько там стоит пиво? Быть может, туда выгодно совершить алкотур? Фотографии сделаны в одном сетевом продуктовом магазине.
Подробнее

Паэт раскритиковал идею Тоом об автономии: в плане поддержки культуры это не даст ничего

27.09.2018
Руководитель Нарвского округа Центристской партии Яна Тоом, рассказывая об изменениях в партии, сказала, что в Эстонии пора задуматься о культурной автономии. Закон о культурной автономии национального меньшинства 1993 года сегодня не работает, не только для русских, но и для других нацменьшинств. Паэт с Тоом не согласен. По его мнению, с точки зрения поддержки культуры это не даст ничего.
Подробнее