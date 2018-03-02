В поисках потерянного времени. Почему в ЕС задумались об отмене перевода стрелок часов

Переход на летнее или зимнее время вызывает у жителей Европы все меньше энтузиазма. Погоне за световым днем уже более ста лет, однако до сих пор перевод стрелок приносит неудобства и вызывает критику. В феврале идея отмены зимнего времени по всему Евросоюзу была поднята на уровне Европарламента. Портал DELFI рассказывает, почему Европа действительно может зафиксировать свое время — если не сейчас, то в ближайшем будущем.



Директива Европейского парламента № 2000/84/EC с 2001 года регулирует процесс перехода на летнее время для всех стран-участниц Европейского союза. В октябре 2017 года Исследовательский центр европейского парламента представил доклад, послуживший материалом к заседанию 8 февраля, во время которого депутаты Европарламента поддержали резолюцию о пересмотре законодательства: 384 проголосовали "за", 153 — "против". На практике это означает, что вопрос о целесообразности перевода стрелок часов в странах ЕС снова открыт.

Не выключайте солнце: откуда пошла идея зимнего времени

Летнее время по-английски называется "daylight saving time" (DST), то есть, буквально, "время, которое сберегает дневной свет". И помогает экономить электричество. Потому что именно желание не "тратить" солнечный свет летом было причиной, по которой еще в начале ХХ века люди стали задумываться о переводе стрелки часов.

Человеком, которому пришла в голову идея продлить летние дни, был новозеландский энтомолог Джордж Вернон Хадсон. В 1895 году Хадсон представил статью в Веллингтонское философское общество, в которой предлагал двухчасовой сдвиг для сохранения светлого времени суток. В 1907 году с такой же инициативой выступил английский строитель Уильям Уиллет, однако тогда на нее никто не обратил внимания.

Во время Первой мировой войны Германия использовала идею Уиллета и стала первой страной в Европе, осуществившей переход на летнее время. Множество других европейских нейтральных стран, а также союзники Германии вскоре последовали ее примеру, но повсеместным перевод стрелок часов так и не стал.

В настоящий момент переход на летнее время действует в 77 государствах, а в 128 странах мира время не переводят вообще. В ЕС переход на летнее время регулируется упомянутой выше директивой 2001 года, соседние страны действуют сообразно собственным законам. От введения летнего времени уже отказались Япония, Индия, Китай, Сингапур, а также некоторые республики бывшего СССР — Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Киргизия. В России 26 октября 2014 года постоянное летнее время было отменено почти во всех регионах.

В Латвии летнее время впервые было введено в 1918-1919 годах. Затем последовал длительный перерыв, вернули его только в период Второй мировой войны. В 1981 году в составе СССР Латвия снова перешла на летнее время, а уже в 2010 году это было закреплено Правилом Кабинета министров № 1010 "О переходе на летнее время". Переход на летнее время происходит в следующем порядке: в последнее воскресенье марта в три часа ночи часы переводятся на час вперед, а в четыре часа утра последнего воскресенья октября — на час назад.

Почему европейцам больше не нравится зимнее время

Опросы общественного мнения относительно летнего времени в Европе проводились в 1980-1990-х годах, тогда в них принимали участие жители 12 стран. В 1988 году сторонников летнего времени было значительно больше противников: около 68% европейцев выступали "за" летнее время, однако, уже в 1990 году этот показатель снизился до 57%.

Интересно, что в настоящий момент ситуация значительно изменилась. По данным опросов, в Германии в 2017 году уже 74% жителей страны выступают за отмену летнего времени, а во Франции этот показатель равен 54%. Кстати, в Латвии тоже недовольны летним временем — приблизительно 76% жителей страны хотели бы его отменить.

Однако это нельзя назвать общеевропейской тенденцией — в некоторых странах ЕС за летнее время "голосует" около 50% граждан. Однозначного ответа на вопрос, довольна ли Европа переходом на летнее время, нет. Необходимо провести детальные исследования в масштабе всего Европейского союза, к чему и призывает резолюция, принятая в Европейском парламенте. Считается, что переход на летнее время влияет на отдельные секторы экономики страны, сельское хозяйство, туристическую индустрию, транспортное сообщение, энергетику и здоровье человека.

Транспорт. Единая система перехода на летнее время в Европе снизила затраты на корректировку расписания автобусов и поездов, но не упростила туристам планирование путешествий. Весной, когда стрелки переводят вперед, теряется целый час времени, в связи с чем расписания поездов могут накладываться друг на друга. Осенью при переводе времени ночью появляется лишний час и поезда либо приходят раньше, либо простаивают на одной из станций. Если говорить об авиасообщении, то путешественники нередко сталкиваются с большим количеством неудобств, ведь им необходимо учитывать не только собственное, но и местное время.

Энергетика. Летнее время было придумано для того, чтобы экономить электроэнергию, используя больше дневного света в весенние и летние месяцы. За последние десять лет было проведено немало исследований в разных странах с целью выяснить, действительно ли DST помогает это делать, но существенных подтверждений этому так и не нашли. В 2016 году чешские ученые проанализировали почти полсотни докладов и пришли к выводу, что в среднем летнее время экономит около 0,34% от общего потребления. В 35 европейских странах показатель варьируется от 0,5% до 2,5%, что означает только одно: экономия энергии стабильная, но увы, незначительная.

Спорт, туризм и отдых. Считается, что чем светлее на улице, тем чаще люди стремятся быть на свежем воздухе и заниматься спортом вместо того, чтобы сидеть по домам. На самом деле подобные показатели измерить довольно сложно, а значит судить о явных преимуществах для спорта или туризма нельзя. Тем не менее в докладе Исследовательского центра говорится о положительном эффекте на туристическую индустрию в Латвии.

Здоровье. Перевод часов влияет на человеческое здоровье. Сбиваются биологические часы организма и в первые несколько дней после перевода часов человек может недосыпать и испытывать недомогание, сходное со сменой часовых поясов при путешествии. Исследования показывают, что смена времени весной доставляет нам больше трудностей, биологический ритм адаптируется дольше, что иногда приводит к чрезмерной усталости, головокружению, дефициту внимания, а также увеличивает риск несчастных случаев.

Человеческое тело функционирует согласно так называемым циркадным ритмам. Этот биологический ритм работает синхронно с вращением Земли и подстраивается под естественный цикл дневного света и темноты. Внутренние часы регулируют различные функции организма, например, режим сна, гормональный фон и метаболизм. Если режим внутренних часов нарушен, то происходит расстройство суточных биоритмов, которое часто вызывает смена часовых поясов. Исследователи обнаружили, что подобный эффект может возникнуть и при переходе на летнее время. Однако доказать, что DST негативно влияет на биологические часы пока не удалось. Этот вопрос остается открытым.

Некоторые исследователи отмечают и положительное влияние DST. Появляется возможность больше заниматься активными видами спорта на открытом воздухе, например, после работы или учебы. Немаловажным является и вопрос дефицита витамина D, с которым сталкиваются почти все жители северных стран. Увеличение светового дня может немного улучшить ситуацию, однако не стоит забывать и об опасности ультрафиолетового излучения. Сегодня не существует однозначного мнения о пользе или вреде DST для здоровья. В 2017 году за достижения в области исследования циркадных ритмов даже вручили Нобелевскую премию, так что интерес научного сообщества к этому вопросу только растет.

Что будет дальше: отменит ли Европа зимнее время?

На сегодняшний день согласно закону Европейского союза, страна не может самостоятельно отказаться от летнего времени — это стало бы нарушением принятой Европарламентом директивы. Но и в камне ситуация не застыла — возможны три варианта действий.

Во-первых, можно ничего не менять. Тогда летнее время останется единым для всей Европы. Во-вторых, директиву можно отменить, и в таком случае каждая страна будет решать вопрос о DST индивидуально на государственном уровне. В-третьих, в Европейском парламенте директиву могут переработать, разрешив странам участницам отказываться от летнего времени. Если отменить действующий для всех стран ЕС закон о DST, то у стран-участниц появится возможность решать этот вопрос самостоятельно.

Тем не менее отмена единого летнего времени для всей Европы может привести к большому количеству проблем на внутреннем рынке, а также неудобствам для граждан и предприятий. Директива, которая унифицирует летнее время для всей Европы, за 16 лет своего существования не подвергалась оценке на уровне ЕС, именно поэтому резолюцию о ее пересмотре и поддержали в Европейском парламенте. Гражданские инициативы и петиции, призывающие к отмене DST, говорят о том, что отношение общества к этому вопросу с 1980-х годов сильно изменилось.

Ни парламентарии, ни ученые не могут ответить нам на вопрос "что же будет дальше?", но ясно одно — в ближайшие годы летнее время никуда не денется. Остается только не забыть перевести стрелки часов 25 марта.