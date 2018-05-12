12.05.2018, 20:32

В Пхеньяне рассказали о работах по закрытию крупнейшего ядерного полигона


Интерфакс
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Korea
KoreaFoto: KOREA SUMMIT PRESS POOL, AFP

В Северной Корее объявили, что ведут работы по закрытию полигона Пунгери, на котором проводились испытания ядерного оружия, сообщает в субботу южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

В МИД КНДР отметили, что северокорейская сторона "принимает меры технического характера, направленные на закрытие северного полигона". Делается это, как подчеркнули в министерстве, "для обеспечения транспарентности в том, что касается прекращения ядерных испытаний".

Кроме того, Пхеньян планирует проведение с 23 по 25 мая церемонии по случаю закрытия полигона. По сообщению "Ренхап", власти КНДР предупреждают, что только журналисты из России, США, Южной Кореи, КНР и Великобритании будут допущены к освещению мероприятий.

В конце апреля Северная Корея обязалась закрыть свой крупнейший ядерный полигон Пунгери в мае текущего года. Сообщалось, что Пхеньян намерен осуществить закрытие публично и продемонстрировать этот процесс Югу, пригласив журналистов и экспертов.

Незадолго до этого лидер КНДР Ким Чен Ын ранее объявил о приостановке с 21 апреля испытаний ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет. Северокорейский лидер подчеркнул, что такая политика будет "основанным на самой научной и революционной линии партии новым стратегическим курсом".

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