В Петербурге эвакуировали множество торговых центров, звонки с угрозами поступают с территории Украины

Из нескольких торговых центров Санкт-Петербурга в четверг днем эвакуируют посетителей в связи с анонимными сообщениями о минировании, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, эвакуация проводится в торговых центрах "Галерея", "Стокманн", "Радуга", "Миллер", "Атмосфера", "Монпансье", "Июнь", "Чкаловский", "Космос", "Сенная", "Пик", "Авеню" и "Невский Атриум".

Петербуржцы активно обмениваются в социальных сетях сообщениями об эвакуации из зданий торговых центров. Как отмечают жители города в своих комментариях в соцсетях, по громкой связи поясняют, что проводимые мероприятия вызваны "техническими причинами".

Официальный комментарий полиции "Интерфаксу" получить пока не удалось.

Как сообщалось, в последние дни правоохранительные органы во многих регионах РФ фиксируют массовые анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах на различных объектах — аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, учреждениях и прочих. Только в Москве за прошедшие сутки, по данным источника "Интерфакса", было эвакуировано свыше 100 тыс. человек, в том числе с Красной площади.

Ранее сегодня информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Практически все звонки с сообщениями об угрозе взрывов в российских городах поступали по интернет-каналам с территории Украины.

Технические исследования показывают, что более 90% таких звонков поступило по каналам IP-телефонии с устройств, находящихся на территории Украины, сказал собеседник агентства.

Кроме этого, по его словам, фонетический анализ сообщений также позволил сделать вывод о принадлежности абонентов к соседнему государству.