В ООН оценили восстановление Сирии в 200-300 миллиардов долларов

Гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается

На конференции в Брюсселе во вторник заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что ресурсы ООН для помощи сирийским беженцами и пострадавшим в конфликте гражданам практически на исходе. По его словам, в 2018 году требуется собрать около 3,5 млрд долларов для оказания экстренной помощи.

"С теми ресурсами, которыми мы надеемся получить в этом году, мы не сможем оказать даже экстренную помощь. Наше внимание теперь посвящено тому, чтобы гарантировать, что 5,6 млн человек, которые, по нашим оценкам, находятся в острой нужде в Сирии, была оказана помощь в первую очередь. ООН и ее гуманитарные партнеры нуждаются в 3,5 млрд долларов в этом году для спасения жизней и защиты 13 млн человек в Сирии", — сказал Лоукок (цитата по "Интерфаксу").

По словам замгенсека ООН, еще 5,6 млрд долларов понадобится для поддержания стран, принимающих беженцев из Сирии. По данным Лоукока, внутренне перемещенными лицами в Восточной Гуте считаются 155 тыс. человек. Еще более 60 тыс. человек, по его словам, покинули регион на автобусах и отправились в Идлиб и Алеппо, присоединившись к 400 тыс. перемещенных лиц в Идлибе.

"Восточная Гута в настоящее время находится под контролем правительства Сирии. Но годы, проведенные в осаде, означают, что примерно 150 тыс. человек, которые находятся в этом районе, остро нуждаются в экстренной помощи", — отметил представитель ООН. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что жизнь во многих районах Сирии теперь стала спокойнее, гуманитарный кризис в 2018 году еще более обострился.

О том, что гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, заявил во вторник на открытии конференции по поддержке Сирии еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес, передает РИА "Новости". "В гуманитарной помощи в Сирии нуждаются свыше 13 млн человек, среди которых 6 млн — дети. Около млн человек живут в зонах, которые признаны труднодоступными для доставки помощи", — заявил он.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, выступая на конференции, призвал обратить внимание на сирийцев, вынужденных покинуть родину. Также он призвал активно помогать странам, размещающим на своей территории беженцев из Сирии. По словам Гранди, подавляющее большинство беженцев, почти 90%, хотели бы вернуться в Сирию, когда это станет возможным.