24.04.2018, 15:52

В ООН оценили восстановление Сирии в 200-300 миллиардов долларов

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NEWSru.com
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Süüria
SüüriaFoto: Stringer, AFP

На реконструкцию разрушенной за годы войны инфраструктуры в Сирии потребуется не менее 200-300 млрд долларов. Об этом заявил во вторник, 24 апреля, на брифинге в Женеве представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Сирии Джейкоб Керн.

"Реконструкция должна быть огромной. Мы говорим о [том, что на нее потребуется] 200-300 млрд долларов, и это, видимо, самое малое", — сказал Керн, которого цитирует ТАСС. Он напомнил, что для нормальной жизнедеятельности страны потребуется восстановить дома, заводы, линии электропередачи, инфраструктуру.

"Это гуманитарный кризис, и все, у кого есть совесть, поможет сирийцам", — отметил Керн, отвечая на вопрос о том, кто оплатит реконструкцию, с учетом, что страны, негативно относящиеся к президенту Сирии Башару Асаду, не хотят этого делать. В частности, о своем нежелании участвовать в процессе ранее заявили в США.

Как подчеркнул Керн, в настоящее время конфликт в Сирии не является "конфликтом сирийцев", поскольку в этой стране присутствуют войска глобальных и региональных держав.

Судьбу Сирии во вторник обсуждают в Брюсселе, где проходит международная донорская конференция по Сирии, о которой сообщается на сайте Всемирной продовольственной программы ООН. Мероприятие продлится два дня. Конференция, организованная Организацией Объединенных Наций и Европейским cоюзом, направлена ​​на сбор средств для людей, пострадавших в результате войны в Сирии, и на укрепление мирного процесса, отмечается в сообщении.

В столицу Бельгии прибыли представители более 85 стран и организаций. Россию на международной донорской конференции представляет постоянный представить РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

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Лавров раскритиковал Запад за нежелание помогать Сирии.

На этой неделе в Госдепе снова заявили, что США не планируют участвовать в восстановлении районов Сирии, находящихся под контролем президента Башара Асада. В январе Госдеп объявил, что Вашингтон не будет помогать России, Ирану и официальному Дамаску в восстановлении страны, пока не будет проведена "политическая трансформация" Сирии. Как отметил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд, условием помощи является проведение конституционной реформы и организация выборов под эгидой ООН.

С аналогичным требованием выступили и в Евросоюзе, отмечает РИА "Новости". Как заявили в совете по иностранным делам ЕС, для его участия в восстановлении Сирии должен произойти политический переход, согласованный всеми сторонами конфликта.

Такой подход раскритиковал глава МИД РФ Сергей Лавров. Москву тревожат заявления Запада о том, что он не готов поддерживать районы Сирии, находящиеся под контролем правительства, заявил министр журналистам во вторник по итогам заседания Совета глав МИД стран ШОС в Пекине. По его словам, лакмусовой бумажкой станет открывшаяся в Брюсселе международная конференция по вопросам помощи и содействия Сирии.

Экономическое восстановление Сирии потребует определенного времени и уважения суверенитета страны, также отметил Лавров. "И я убежден, что нам всем нужно действовать исходя из интересов сирийского народа и при полном уважении суверенитета и территориальной целостности САР, потому что целый ряд стран взял откровенный курс на развал Сирии", — сказал министр, добавив, что в первую очередь нужно решать гуманитарные задачи и восстанавливать базовую инфраструктуру.

Гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается

На конференции в Брюсселе во вторник заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что ресурсы ООН для помощи сирийским беженцами и пострадавшим в конфликте гражданам практически на исходе. По его словам, в 2018 году требуется собрать около 3,5 млрд долларов для оказания экстренной помощи.

"С теми ресурсами, которыми мы надеемся получить в этом году, мы не сможем оказать даже экстренную помощь. Наше внимание теперь посвящено тому, чтобы гарантировать, что 5,6 млн человек, которые, по нашим оценкам, находятся в острой нужде в Сирии, была оказана помощь в первую очередь. ООН и ее гуманитарные партнеры нуждаются в 3,5 млрд долларов в этом году для спасения жизней и защиты 13 млн человек в Сирии", — сказал Лоукок (цитата по "Интерфаксу").

По словам замгенсека ООН, еще 5,6 млрд долларов понадобится для поддержания стран, принимающих беженцев из Сирии. По данным Лоукока, внутренне перемещенными лицами в Восточной Гуте считаются 155 тыс. человек. Еще более 60 тыс. человек, по его словам, покинули регион на автобусах и отправились в Идлиб и Алеппо, присоединившись к 400 тыс. перемещенных лиц в Идлибе.

"Восточная Гута в настоящее время находится под контролем правительства Сирии. Но годы, проведенные в осаде, означают, что примерно 150 тыс. человек, которые находятся в этом районе, остро нуждаются в экстренной помощи", — отметил представитель ООН. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что жизнь во многих районах Сирии теперь стала спокойнее, гуманитарный кризис в 2018 году еще более обострился.

О том, что гуманитарная ситуация в Сирии ухудшается, заявил во вторник на открытии конференции по поддержке Сирии еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Кристос Стилианидес, передает РИА "Новости". "В гуманитарной помощи в Сирии нуждаются свыше 13 млн человек, среди которых 6 млн — дети. Около млн человек живут в зонах, которые признаны труднодоступными для доставки помощи", — заявил он.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, выступая на конференции, призвал обратить внимание на сирийцев, вынужденных покинуть родину. Также он призвал активно помогать странам, размещающим на своей территории беженцев из Сирии. По словам Гранди, подавляющее большинство беженцев, почти 90%, хотели бы вернуться в Сирию, когда это станет возможным.

На первой брюссельской конференции по Сирии, проведенной в апреле 2017 года, ЕС и международные доноры обещали выделить на оказание помощи стране 5,6 млрд евро в 2017 году, а также еще 3,47 млрд евро на период 2018 — 2020 годов.

В Брюсселе отмечают, что ЕС и его государства-члены остаются главными донорами Сирии и региона. С 2011 года они собрали более 10,6 млрд евро для гуманитарной помощи и содействия стабилизации.

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