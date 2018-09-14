14.09.2018, 10:49

В обшивке ”Союза” нашли новые следы от дрели

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Lenta.ru
EST
Sojuz
SojuzFoto: NASA, REUTERS

В обшивке российского пилотируемого корабля ”Союз”, дыра в котором привела к падению давления на МКС, обнаружены новые следы от работы дрели, сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

”Следы от сверла есть не только внутри бытового отсека корабля, но и на экране противометеоритной защиты, которая покрывает корабль снаружи и установлена в 15 миллиметрах от герметичного корпуса”, — сказал собеседник агентства.

По его словам, прежде чем заделать отверстие в ”Союзе”, космонавты провели фото- и видеосъемку повреждений. ”В ходе анализа на этих снимках были обнаружены следы работы сверлом и на противометеоритном экране за дырой — тот, кто сверлил корпус, пройдя его навылет, уперся головкой сверла во внешнюю негерметичную защиту”, — уточнил источник.

По словам другого собеседника из ракетно-космической отрасли, установка негерметичной противометеоритной защиты осуществляется на предпоследнем этапе сборки корабля, после чего ”Союз” отправляется в цех окончательной сборки. При этом в ходе осмотра в цехе окончательной сборки отверстия и следов работы сверлом на обшивке изнутри корабля не было. ”Корабль просверлили позже, полностью собранным”, — сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что в цехе окончательной сборки корабль находится около двух недель, затем отправляется на 90 дней на контрольно-испытательный стенд (КИС), ”причем в КИС фотофиксация не предусмотрена”. ”Таким образом, корабль могли просверлить на последнем этапе работ в цехе финальной сборки или в КИС”, — пояснил источник.

Собеседник назвал маловероятными версии повреждения ”Союза” во время его транспортировки по железной дороге на Байконур или на самом космодроме.

Анонимный источник РИА Новости, комментируя сообщение ТАСС об обнаружении новых следов дрели на обшивке пилотируемого корабля, заявил, что ”это все то же самое отверстие, что и ранее, а не какие-то новые следы”.

”Однако еще в ходе работ 30 августа с помощью эндоскопа было выяснено, что отверстие от сверла не сквозное — до открытого космоса, а прошло полностью двухмиллиметровый алюминиевый корпус бытового отсека и уперлось в противометеоритную защиту и экранно-вакуумную теплоизоляцию, находящуюся на расстоянии полутора сантиметров от него”, — пояснил собеседник.

Ранее, согласно источникам РИА Новости, внутренняя комиссия ракетно-космической корпорации ”Энергия”, расследующая инцидент с утечкой воздуха на МКС, пришла к выводу, что отверстие в обшивке ”Союза” появилось при сборке космического корабля на предприятии в Королеве. В свою очередь, генеральный директор ”Роскосмоса” Дмитрий Рогозин допустил, что отверстие в корпусе ”Союза” могло быть сделано на орбите.

Об утечке воздуха на МКС 30 августа сообщил Рогозин. Причина неполадок — отверстие диаметром около двух миллиметров в обшивке пилотируемого корабля ”Союз”, пристыкованного к российскому сегменту станции. Впоследствии стало известно, что утечка вызвана преднамеренным воздействием сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие.

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