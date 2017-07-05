В Новосибирске полиция заблокировала штаб Навального

Активисты сообщают, что полицейские блокировали предвыборный штаб в Новосибирске. Сторонники Навального предполагают, что полиция хотела изъять тираж газеты, которую выпустил штаб.

Предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Новосибирске был заблокирован полицейскими и сотрудниками Следственного комитета. Как сообщают в Twitter в среду, 5 июля, члены команды Навального, представители власти не дают выехать с территории автомобилям с тиражом напечатанной газеты для "всей Сибири и Дальнего Востока" . Утверждается, что полицейские приехали к штабу около четырех утра по местному времени.

После того, как полицейские заблокировали все въезды и выезды с территории, на которой находится штаб Навального, к зданию стали подъезжать добровольцы, готовые своими силами вывезти тираж газеты. Полицейские и сотрудники СК якобы препятствуют им. При этом ни к кому из сторонников кампании Навального претензии не предъявляются.

Как сообщил в Twitter начальник предвыборного штаба Навального Леонид Волков, "ни ордера, ни постановления" у полицейских не было. По его мнению, представители власти намеревались изъять тираж газеты, но "не ожидали ночью в штабе встретить людей".