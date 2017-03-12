В непризнанной Абхазии проходят выборы в парламент

Как сообщает из Сухуми корреспондент Русской службы Би-би-си Сергей Козловский, воскресное голосование в парламент откловшейся от Грузии Абхазии проходит без эксцессов.

На пресс-брифинге представители ЦИК непризнанной Абхазии сообщили, что активность избирателей "очень хорошая", избирательные участки открылись в 8:00 утра по местному времени

Абхазия разделена на 35 избирательных округов, баллотируются 137 кандидатов. В списки избирателей включены 131,5 тыс. человек.

На выборы прибыли 39 иностранных наблюдателей из России, Карабаха, Южной Осетии, самопровозглашенных республик Донбасса и Приднестровья.

В декабре в Абхазии прошли акции протеста против президента Рауля Хаджимбы. Его предшественник, экс-президент Александр Анкваб, в свое время ушедший в отставку, теперь баллотируется в парламент.

Абхазия объявила о своей независимости после российско-грузинского военного конфликта в августе 2008 года. Ее независимость сейчас признают Россия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.

ООН по-прежнему рассматривает Абхазию как территорию Грузии, а Тбилиси настаивает на том, что Россия оккупировала территорию Абхазии (как и Южной Осетии). Москва утверждает, что помогает двум непризнанным государствам.