В НАТО призвали Россию к большей прозрачности с размещением ”Искандеров” под Калининградом

НАТО призывает Россию к прозрачности в вопросе размещения ракетных комплексов ”Искандер” под Калининградом, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА ”Новости”.

”Мы видели, как они доставляли ”Искандеры” в Калининград и увозили обратно. Мы отметили, что они заявили об этом (о постоянном присутствии) и что они инвестируют в инфраструктуру и усиливают военное присутствие в Калининграде. Я не буду комментировать вопрос о том, разместили ли они сейчас ”Искандеры”, это наши разведданные”, — сказал генсек НАТО.

Он призвал Россию быть прозрачнее, отметив, что это одна из причин важности Совета Россия — НАТО.

Ранее в Пентагоне пообещали следить за размещением российских вооружений.