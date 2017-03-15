В НАТО назвали телепрограмму КВН "тайным оружием" Кремля

Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom опубликовал новое исследование "Stratcom смеется. В поисках аналитической основы", в котором альянс изучил "инструменты политической стратегической коммуникации" в России. К этим "инструментам" в альянсе причислили отечественную юмористическую передачу КВН ("Клуб веселых и находчивых").

Заказчиком исследования выступило министерство обороны Латвии. Отдельный раздел доклада был полностью посвящен КВН. Как указано в документе, телепередача является "тайным оружием" Кремля, которое с помощью шуток оказывает мощнейшее влияние на российскую общественность.

В докладе отмечается, что Кремль через КВН получает доступ к аудитории, "готовой служить режиму". Авторы аналитического отчета отмечают, что игры КВН не раз посещал президент Владимир Путин. Именно этот факт, по мнению составителей доклада, свидетельствует об "особенных отношениях" президента КВН Александра Маслякова с Кремлем.

"КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем", — говорится в докладе.

Особое внимание экспертов НАТО вызвало выступление команды Московского государственного института международных отношений (МГИМО) "Парапапарам" на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014-2015 годах и ее шутки относительно США. В исследовании представлен подробный обзор шуток команды про Путина, бывшего президента США Барака Обаму и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Бессменный ведущий КВН Александр Масляков тем временем отказался комментировать исследование НАТО, в котором его передача была причислена к "инструментам гибридного влияния Кремля". "Ну наконец-то НАТО обратило внимание! Я буду бред комментировать?" — приводит его слова Life.

Трансляции игр КВН — одни из самых рейтинговых в эфирной сетке Первого канала. Так, например, по данным TNS Russia, программа "КВН. Встреча выпускников", показанная 13 сентября 2015 года, стала самой популярной из передач о КВН за год и собрала долю в 21,1% телезрителей — это на 6% меньше, чем у "Голоса" и на 2% больше, чем у ток-шоу "Пусть говорят".

В 2013 году журнал Forbes написал о том, что организатор КВН Александр Масляков создал систему, которая приносит прибыль и одновременно ослабляет себя. Как отмечало издание, телешоу удостоилось высокого внимания: открытие молодежного центра "Планета КВН" в здании бывшего кинотеатра "Гавана" в апреле того года посетил Владимир Путин.

Трансляции игр КВН стабильно входят в тройку самых рейтинговых юмористических передач на российском телевидении. Доступ членов клуба к телеэфиру контролирует сам Александр Масляков: принадлежащая ему компания "АМиК" продает эксклюзивные права на показы Первому каналу.

По подсчетам Forbes, доход "АМиК" от телетрансляций, совместных гастрольных туров команд КВН и отдельных выступлений участников кавээновских лиг разных уровней составляет не менее 3,5 миллиона долларов в год. При этом в производство контента — сочинение юмористических текстов, подготовку номеров и т.д. — "АМиК" не вкладывается.