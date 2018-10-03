03.10.2018, 22:06

В НАТО намерены создать наступательные киберсилы

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Gazeta.ru
EST
Germany Ukraine NATO
Germany Ukraine NATOFoto: Gero Breloer, AP

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал о создании НАТО системы кибернетических сил, в которую планируется включить национальные элементы, передает РИА ”Новости”.

Как отмечается, киберсилы НАТО могут быть задействованы при наступательных миссиях.

”Включение национальных кибернетических элементов, которые называют наступательными, в миссии и операции НАТО — это один из элементов усиления оборонных возможностей альянса”, — заявил Столтенберг.

Решение о наращивании кибернетических возможностей альянса он связал с увеличением количества и опасности кибератак. Также генсек НАТО рассказал о намерении создать структуру, которая позволит включать национальные кибернетические возможности в миссии и операции НАТО.

Столтенберг добавил, что в борьбе с ”Исламским государством” (организация запрещена в России) ”очень важно иметь кибернетические возможности, чтобы подорвать их возможности вербовки, финансирования и распространения пропаганды”.

Ранее в НАТО выразили обеспокоенность ситуацией в Азовском море.

”Исламское государство” — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

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