В Нарьян-Маре разбился самолет Ан-2, есть жертвы

В аэропорту Нарьян-Мара разбился самолет Ан-2. По данным местного управления Следственного комитета России, на борту находилось 15 человек, четверо из них погибли. Фотографии с места происшествия опубликованы местным порталом NAO.24.

Следствие уточняет, что еще девять человек получили травмы и доставлены в больницы. По данным агентства РИА Новости, среди погибших есть ребенок. Местные журналисты пишут, что среди пассажиров были полицейские и чиновники.

Собеседник РИА Новости в администрации Ненецкого автономного округа рассказал, что расследовать случившееся будет оперативный штаб. Кроме того, следствие уже возбудило дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

"По нашим данным, самолет сошел с полосы при посадке, есть сотрудник нашей администрации среди пострадавших", — сказал собеседник. Он уточнил, что аэропорт Нарьян-Мара продолжит работать в нормальном режиме, так как полоса, с которой выкатился самолет, не основная.

Местное издание NAO.24 уточнило, что Ан-2 летел по маршруту Нарьян-Мар — Харута. Во время взлета воздушное судно выехало за пределы взлетно-посадочной полосы, пишет портал.