В МВД Австрии предупредили об угрозе прорыва 20 000 вооруженных мигрантов в ЕС

Обстановка на боснийско-хорватской границе обострилась в конце октября, когда группа мигрантов численностью до 250 человек сначала заблокировала контрольно-пропускной пункт "Малевац", а затем прорвала один из полицейских кордонов и вышла к мосту, ведущему в Хорватию. Хорватская полиция использовала спецсредства и специальные заграждения, чтобы предотвратить прорыв на свою территорию. В столкновениях пострадали 11 человек — шесть мигрантов и пять полицейских. Впоследствии мигранты были перемещены в миграционный лагерь.
По данным властей Боснии и Герцеговины, на территорию страны проникли около 10 тыс. мигрантов, при переходе границы беженцы уничтожают документы, поэтому идентифицировать их сложно. Большинство из них стремятся попасть в ЕС, поэтому скапливаются на границе с Хорватией — наплыв переселенцев уже вызвал протесты местного населения. По оценкам специалистов, к концу года поток беженцев в стране может превысить 50 тыс. человек.
В Европе выступают против пакта ООН о миграции
Ранее власти ряда европейских стран отказались подписывать Всемирный пакт ООН о миграции, который может привести к новому потоку беженцев в Евросоюз. Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, от присоединения к которому с самого начала отказались США, планируется подписать на межправительственной конференции в декабре этого года в Марракеше (Марокко).
От подписания документа отказались Венгрия и Австрия, МВД Польши выступило с предложением неприсоединения Варшавы к этому соглашению, против подписания выступил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович также заявила, что не намерена подписывать Марракешское соглашение.