В Мурманске затонул плавучий док, где на ремонте находился крейсер "Адмирал Кузнецов"

На 82-м судоремонтном заводе в Мурманске затонул плавучий док ПД-50, один из крупнейших в мире. Авария произошла в ночь на 30 октября, когда из дока выходил авианесущий крейсер ”Адмирал Кузнецов”. Как сообщает ”СеверПост”, во время инцидента упали два башенных крана, один из них — на авианосец.
Пострадали четыре человека. Сотрудники завода упали в воду, сообщает ”Мурманский вестник”. Пострадавших госпитализировали в больницу с переохлаждением, уточняет ТАСС. Один из пострадавших также получил травму брюшной полости. Трое человек находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. Двоих пострадавших поместили в реанимацию, еще двоих врачи отпустили домой. Один человек пропал без вести, сообщила губернатор Мурманской области Марина Ковтун. С плавучего дока эвакуировали около 70 человек, передает Медуза.
Причиной аварии стало внезапное отключение электричества. После скачка напряжения в электросети отключились насосы, цистерны неожиданно заполнились и док погрузился в воду, сообщили в Центре судоремонта ”Звездочка”. 29 октября в Мурманске наблюдались перебои с электроснабжением из-за обрывов проводов, на которые налипли снег и наледь.
Крейсер ”Адмирал Кузнецов”, по предварительным данным, не пострадал. В ”Звездочке” сообщили, что корабль не получил повреждений, ”способных повлиять на сроки ремонтных работ”. Источник ”Интерфакса” утверждает, что крейсер получил повреждения после падения крана на палубу. Повреждена взлетная палуба авианосца, на которой остается упавший кран, сообщил источник ТАСС. После аварии корабль отбуксировали на штатное место стоянки на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске. На этом заводе заявили, что авария не повлияет на сроки ремонта. При этом, как утверждает ”Новая газета”, плавучий док ПД-50 был единственным, способным принять крейсер на ремонт. В то же время источник ”Интерфакса” заявил, что в Новороссийске есть плавучий док ПД-190, способный принимать такие корабли, как ”Адмирал Кузнецов”.
В декабре 2011 года на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске произошел пожар. В плавучем доке ПД-50 загорелся атомный подводный стратегический ракетоносец К-84 ”Екатеринбург”, на борту которого находились ракеты с ядерными боеголовками, торпеды и два атомных реактора. Во время тушения плавучий док дважды притапливали, чтобы сбить пламя, писал ”Коммерсант”. Пожар продолжался больше суток.