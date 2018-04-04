В Москве загорелся ТЦ ”Персей для детей”, есть один погибший

Около 300 человек эвакуировано из торгового центра на востоке Москвы из-за пожара, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник. Один человек погиб.

"По предварительным данным, погиб один человек", — сказал собеседник агентства, не уточнив личность погибшего.

По данным источника, всего из здания ТЦ было эвакуировано 600 человек.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в "Персее".

"Пожар возник в складском помещении на третьем этаже расположенного на Малой Семеновской улице ТЦ "Персей". Здание эвакуировано", — сказал собеседник агентства.

"Один пострадавший выведен из здания. Возможно, на четвертом этаже остаются люди", — сказал информированный источник. Он отметил, что очаг возгорания до сих пор не найден, но пожар начался на складе игрушек на четвертом этаже.

Особое внимание пожарной безопасности в торговых центрах и местах, где могут находиться дети, стали уделять после пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", который произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. Тогда погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек.