26.05.2018, 15:24

В Москве вандал повредил знаменитую картину Ильи Репина

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ВИДЕО: допрос нападавшего
ИТАР-ТАСС
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25 мая 2018 года в Москве в Государственной Третьяковской галерее (ГТГ) злоумышленник повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына").

Как сообщается, он разбил стекло и нанес повреждения полотну. Холст прорван в трех местах в центральной части работы на фигуре царевича. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия…"). Вандал, 37-летний мужчина, житель Воронежа, задержан. Это второе нападение на картину за ее историю.

Картина

Картина "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года" создана русским художником Ильей Репиным (1844-1930) в 1883-1885 годы. Выполнена маслом на холсте размерами 199,5 x 254 см.

Картина изображает страдания царя Ивана IV Грозного, убившего после вспышки гнева своего сына, царевича Ивана (сам факт того, что он погиб от руки отца, остается среди историков дискуссионным).

По воспоминаниям Ильи Репина, он задумал полотно под впечатлением от убийства императора Александра II в результате покушения 13 марта 1881 года и прослушивания на концерте сюиты Николая Римского-Корсакова "Антар". Натурщиками для фигуры царя выступили художник Григорий Мясоедов и композитор Павел Бларамберг. Царевича Репин писал с литератора Всеволода Гаршина и художника Владимира Менка.

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Картина впервые была публично представлена на 13-й выставке передвижников, открывшейся в Петербурге 10 февраля 1885 года. Несмотря на восторженные отзывы критиков и других художников, ее раскритиковал обер-прокурор Святейшего синода Константин Победоносцев, который заявил, что это "художество без малейших идеалов, только с чувством голого реализма". Картина также не понравилась императору Александру III, который после ее просмотра выпустил резолюцию: "Картина отвратительная, напишите об этом директору Департамента полиции И. П. Дурново, я полагаю, что он может запретить возить ее по России и снять теперь с выставки". Считается, что это было первым случаем цензуры художественных выставок в России. Вскоре после этого полотно приобрел коллекционер искусства и меценат Павел Третьяков. В июле 1885 года запрет на его демонстрацию был снят, полотно выставили в Третьяковской галерее.

Нападение на картину в 1913 году

16 января 1913 года на картину было совершено нападение. 29-летний старообрядец иконописец Абрам Балашов (впоследствии он был признан душевнобольным) исполосовал лицо царя Ивана Грозного ножом. Узнав об инциденте, хранитель Третьяковской галереи Егор Хруслов совершил самоубийство.

Восстановлением картины сначала занялся сам Илья Репин, однако его творческая манера к тому времени сильно изменилась. В январе 1913 года он переписал лицо царя, но результат значительно отличался от оригинального, в том числе гаммой. После этого директор галереи Игорь Грабарь принял решение удалить нанесенные художником краски и реставрировать оригинальное изображение, восстановив утраченный слой акварелей и затерев его лаком. Восстановленная картина вернулась в экспозицию весной того же года. Из-за повреждений она находилась под контролем реставраторов и никогда не покидала стены галереи с целью демонстрации на выставках.

С 1927 года картина постоянно хранилась в Третьяковской галерее под стеклом. До настоящего времени находилась в зале номер 30. Помимо основного полотна в ГТГ хранится ее полный эскиз размерами 21,5 x 35 см, а также ряд эскизов деталей.

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