09.05.2018, 21:36

В Москве совершено нападение на Посольство Латвии

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rus.DELFI.lv
EST 4
UKRAINE-CRISIS/RUSSIA
Foto: Ints Kalninš, REUTERS

Вечером в среду 9 мая было совершено нападение на Посольство Латвии в Москве, сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

По его словам, нападавшие задержаны. Ринкевич пообещал, что Латвия подаст ноту МИДу России, потребовав обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатическому представительству. "Такие провокации недопустимы", — написал Ринкевич в Twitter.

Как пояснил пресс-секретарь МИДа Латвии Гинт Егерманис, около 17.30 к посольству в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками и фальшфейерами. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву "S". Вандалов сразу задержали. Мотивы нападения пока не ясны.

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