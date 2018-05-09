В Москве совершено нападение на Посольство Латвии

Вечером в среду 9 мая было совершено нападение на Посольство Латвии в Москве, сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

По его словам, нападавшие задержаны. Ринкевич пообещал, что Латвия подаст ноту МИДу России, потребовав обеспечить безопасность и неприкосновенность дипломатическому представительству. "Такие провокации недопустимы", — написал Ринкевич в Twitter.

Как пояснил пресс-секретарь МИДа Латвии Гинт Егерманис, около 17.30 к посольству в Москве подошли несколько человек, которые забросали здание дымовыми шашками и фальшфейерами. Один из них собрался разрисовать черной краской стену посольства, но успел лишь написать букву "S". Вандалов сразу задержали. Мотивы нападения пока не ясны.