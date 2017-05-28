В Москве прошло шествие против сноса "хрущевок"

В воскресенье в Москве проошла акция протеста против планов мэрии по сносу пятиэтажек. Митинг был согласован с властями.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Андрей Сошников сразу оказался между сторонниками и противниками реализации программы реновации, из чего следует, что на улицу Вавилова вышли не только протестующие против сноса хрущевок.

Однако противников сноса домов пришло гораздо больше. Они заявляют, что власти Москвы решили лишить их частной собственности. Основной лозунг митинга — "Реновация — депортация", так как жители пятиэтажек считают предложенную программу незаконным выселением жильцов.

При этом в интервью Русской службе Би-би-си одна из участниц митинга, выступающая на стороне властей, сказала, что программа реновации — это единственный шанс для московской бедноты получить более современные квартиры в районе с улучшенной инфраструктурой.

Но противники переезда не верят в то, что им предоставят равнозначное или пригодное для жизни жилье.

Сообщается, что в организации митинга на улице Вавилова в юго-западном округе Москвы приняли участие представители либеральных российских партий, таких как "Яблоко", "Демократический выбор" и "Парнас".

Как сообщает наш корреспондент Андрей Сошников, судя по флагам, на акции вообще представлен весь политический спектр современной России — от демократов до националистов и левых.

Большинство политических сил страны решили не оставаться в стороне от проблемы, задевшей москвичей за живое и заставившей тысячи человек выходить на улицы уже не в первый раз.

По оценкам организаторов, на воскресный митинг вышли около 10 тысяч человек.

Объединить два митинга в единую акцию не удалось из-за разногласий между оргкомитетами.