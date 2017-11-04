В Москве прошли два ”Русских марша”

В разных частях Москвы в субботу днем прошли два шествия националистов, приуроченных ко Дню народного единства. В одном случае акция состоялась без происшествий, в другом у организаторов возникли проблемы с полицией.

”Русский марш” в Люблино, который, по словам лидера ”Новой правой альтернативы” Юрия Горского, организовывали НПА, ”Комитет нации и свободы” Владимира Басманова и Партия националистов Вячеслава Мальцева, начался с задержки из-за запрета полиции на пронос некоторых баннеров и флагов. Все это привело к тому, что некоторые организаторы предложили собравшимся в знак протеста разойтись, сообщил корреспондент РБК с места событий.

По словам лидера Партии националистов Ивана Белецкого, также полиция в самом начале мероприятия провела задержания. По его словам, забрали около 50 человек. Среди задержанных были члены организаций КНС и ”Черный блок”.

В результате в начавшемся шествии приняла участие Партия националистов. По данным ГУ МВД по Москве, в общей сложности по улице Перерва прошли около 200 человек. О каких-либо эксцессах по ходу шествия в полиции не сообщили.

Другая акция, где, по данным полиции, также собрались около 200 человек, прошла на северо-западе Москвы:​ группа националистов прошла от станции метро ”Октябрьское поле” до станции метро ”Щукинская”. Там организаторами шествия были ”Союз православных хоругвеносцев”, партия ”Великая Россия”, ”Общественное движение за национализацию и приватизацию”, ”Русское имперское движение” и другие организации, входящие в ”Русский народный фронт”, рассказал РБК один из организаторов, представитель партии ”Великая Россия” Валерий Ларионов.

На северо-западе участники держали в руках плакаты ”Природные богатства — достояние народа”, ”Православные семьи России — спасение”, ”Долой олигархов! Мы за народовластие, национализацию и деприватизацию ресурсов России”. Претензий со стороны правоохранительных органов шествие не вызвало.