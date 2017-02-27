В Москве прокомментировали поставки оружия иракским властям и курдам

Российское оружие, поставляемое правительству Ирака и иракским курдам, повышает их боеспособность в борьбе с группировкой ”Исламское государство”. Об этом, как передает ”Интерфакс”, заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку.

Богданов отметил, что Россия ”плотно взаимодействует с иракцами в борьбе с ИГИЛ как, собственно, в Ираке, так и в соседней Сирии”. В частности, в рамках решения этой задачи функционирует четырехсторонний информационный центр, развернутый в Багдаде.

Официальный Багдад с 2012 года покупает крупные партии российского оружия, причем как нового, так и из наличия Минобороны России. В частности, Ирак получил 13 штурмовиков Су-25, 28 вертолетов Ми-35М, 15 вертолетов Ми-28НЭ (страна выступила стартовым заказчиком этих машин), некоторое количестве вертолетов семейства Ми-17, ПЗРК ”Игла-С”, 48 зенитных ракетно-пушечных комплексов ”Панцирь-С1”, 12 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А ”Солнцепек”, танки Т-72Б со складов Минобороны, а также большое количество боеприпасов, инженерной техники и стрелкового вооружения.

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О поставках вооружений в автономный иракский Курдистан, ведущихся с конца 2015 года, известно существенно меньше. Сообщалось о передаче пяти зенитных артустановок ЗУ-23-2 и большой партии боеприпасов.

В марте 2016 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил что не располагает информацией о таких поставках. В январе 2016 года постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что прямых поставок оружия иракским курдам не ведется — ”они получают его от иракского центрального правительства”.