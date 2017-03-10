В Москве при проведении пикета задержали российского активиста Ильдара Дадина

Активиста Ильдара Дадина задержали в Москве у здания Федеральной службы исполнения наказания, где он проводил одиночный пикет. Полиция не стала задерживать Льва Пономарева, который также проводил пикет, сменяя Дадина.

Полицейские потребовали от Дадина предъявить паспорт, он в ответ спросил, чем обосновано такое требование. После этого Дадина задержали, сообщает Meduza.

Во время пикета Дадин и Пономарев призывали отправить в отставку главу управления ФСИН по Карелии Александра Тереха.

Дадина, предположительно, доставили в ОВД по району Якиманка. Туда отправились Пономарев и жена Дадина Анастасия Зотова. Будет ли в отношении Дадина составлен протокол, пока неизвестно.

Ильдар Дадин — первый в России осужденный по статье о неоднократном нарушении на митингах. Ему дали два с половиной года колонии. Менее чем через год после приговора Верховный суд постановил освободить Дадина, объявив, что в его действиях не было состава преступления. Дадина отпустили 26 февраля 2017 года.

В карельской колонии № 7 Дадин заявил, что надзиратели издевались над ним и применяли пытки. Проверка этих заявлений продолжается.