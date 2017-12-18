18.12.2017, 14:10

В Москве подростка убило током от зарядки iPhone

 (17)
ИТАР-ТАСС
EST
iPhone 6
Foto: Tanel Meos

Следственный комитет России проверяет обстоятельства гибели подростка в ванной от удара током из зарядки от iPhone.

Как сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, в ночь на 16 декабря в квартире одного из жилых домов в районе Никулино в ванной комнате родственники обнаружили 16-летнего юношу без признаков жизни.

"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался на месте. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на теле подростка не обнаружено", — сообщила представитель ГСУ.

По предварительным данным, смерть несовершеннолетнего наступила от удара током, когда он пытался извлечь зарядное устройство мобильного телефона из розетки.

Для установления точной причины смерти назначена судмедэкспертиза.

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